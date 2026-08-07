Суд в американском штате Нью-Мексико постановил взыскать с Meta еще 567 млн долларов по делу о защите несовершеннолетних пользователей. Компания не согласилась с решением и заявила, что будет добиваться его отмены.

Суд штата Нью-Мексико обязал компанию Meta выплатить еще 567 млн долларов по иску, связанному с причинением вреда детям при использовании ее онлайн-платформ.

Это уже второе крупное решение по данному делу. В марте суд постановил взыскать с компании 375 млн долларов, признав ее ответственной за создание условий, которые сделали несовершеннолетних более уязвимыми для злоумышленников, а также за ряд других нарушений. Meta обжаловала и это решение.

Таким образом, общая сумма взысканий по двум судебным решениям уже превысила 940 млн долларов, хотя оба вердикта пока не вступили в окончательную силу из-за продолжающегося процесса обжалования.

Иск против Meta генеральный прокурор штата Нью-Мексико Рауль Торрес подал еще в 2023 году. По мнению обвинения, компания не обеспечила достаточную защиту детей и подростков от опасностей в интернете.

Во время судебного разбирательства прокурор Линда Сингер заявила, что алгоритмы Meta рекомендовали взрослым пользователям контент, опубликованный подростками, а также утверждала, что компания скрывала собственные внутренние оценки рисков для несовершеннолетних.

Большую часть новой компенсации — около трех четвертей от суммы в 567 млн долларов — власти штата намерены направить на оказание психиатрической и психологической помощи детям. Остальные средства планируется использовать для профилактических программ, информационных кампаний, проверок и оценки эффективности мер по защите несовершеннолетних.

Meta с выводами суда не согласна. После оглашения решения компания заявила, что считает обвинения не соответствующими фактам, подчеркнула, что продолжает развивать инструменты защиты подростков в интернете, и подтвердила намерение обжаловать вердикт.

Судебное разбирательство стало частью растущего числа исков против крупных технологических компаний, связанных с вопросами безопасности детей и влияния социальных сетей на несовершеннолетних пользователей.