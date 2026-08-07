Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Meta грозит почти миллиард долларов выплат по иску штата Нью-Мексико 0 111

Бизнес
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: meta
ФОТО: dreamstime

Суд в американском штате Нью-Мексико постановил взыскать с Meta еще 567 млн долларов по делу о защите несовершеннолетних пользователей. Компания не согласилась с решением и заявила, что будет добиваться его отмены.

Суд штата Нью-Мексико обязал компанию Meta выплатить еще 567 млн долларов по иску, связанному с причинением вреда детям при использовании ее онлайн-платформ.

Это уже второе крупное решение по данному делу. В марте суд постановил взыскать с компании 375 млн долларов, признав ее ответственной за создание условий, которые сделали несовершеннолетних более уязвимыми для злоумышленников, а также за ряд других нарушений. Meta обжаловала и это решение.

Таким образом, общая сумма взысканий по двум судебным решениям уже превысила 940 млн долларов, хотя оба вердикта пока не вступили в окончательную силу из-за продолжающегося процесса обжалования.

Иск против Meta генеральный прокурор штата Нью-Мексико Рауль Торрес подал еще в 2023 году. По мнению обвинения, компания не обеспечила достаточную защиту детей и подростков от опасностей в интернете.

Во время судебного разбирательства прокурор Линда Сингер заявила, что алгоритмы Meta рекомендовали взрослым пользователям контент, опубликованный подростками, а также утверждала, что компания скрывала собственные внутренние оценки рисков для несовершеннолетних.

Большую часть новой компенсации — около трех четвертей от суммы в 567 млн долларов — власти штата намерены направить на оказание психиатрической и психологической помощи детям. Остальные средства планируется использовать для профилактических программ, информационных кампаний, проверок и оценки эффективности мер по защите несовершеннолетних.

Meta с выводами суда не согласна. После оглашения решения компания заявила, что считает обвинения не соответствующими фактам, подчеркнула, что продолжает развивать инструменты защиты подростков в интернете, и подтвердила намерение обжаловать вердикт.

Судебное разбирательство стало частью растущего числа исков против крупных технологических компаний, связанных с вопросами безопасности детей и влияния социальных сетей на несовершеннолетних пользователей.

×
Читайте нас также:
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пенсионер
Изображение к статье: пчелы
Изображение к статье: топливный пистолет
Изображение к статье: магазин Mere

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире
Изображение к статье: Световой меч Люка Скайуокера установил новый рекорд на аукционе
Культура &
1
Изображение к статье: Платформа Kick
ЧП и криминал
Изображение к статье: Вирусы и ИИ
Техно
2
Изображение к статье: Анна Седокова и Валентин Белькевич поженились в 2004 году.
Lifenews
Изображение к статье: В ожидании дождя
Наша Латвия
Изображение к статье: Мусульманки в бассейне
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео