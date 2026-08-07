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На Рижский вокзал опять не нашлось покупателей – 42 миллиона евро слишком дорого? 0 794

Бизнес
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижский вокзал

Аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве вновь не состоялся, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Комплекс выставят на аукцион в четвертый раз, его дату пока не назвали.

На продажу объект выставили в начале марта. Три предыдущих аукциона сорвались из-за отсутствия заявок. Длительный цикл продажи активов такого масштаба в РЖД назвали нормальной рыночной практикой. Там подчеркнули, что рынок изучает объект и заинтересованность в нем есть.

Потенциальный покупатель может получить здание вокзала площадью 4 тыс. кв. м., двухэтажное нежилое строение примерно такой же площади, а также земельный участок почти в 14 тыс. «квадратов».

Стартовая цена — 4 млрд руб. (42 млн евро), шаг аукциона — 200 с половиной миллиона руб.

Что общего у дома и вокзала

Отметим, что нечто похожее происходит с Домом Москвы в Риге. Он был конфискован Латвийским государством в январе 2024 года. Планировалось продать здание на аукционе, а вырученные деньги переслать Украине.

Однако прошло уже восемь аукционов, цена была снижена с 3,57 миллиона евро до 2,142 миллиона евро, однако ни один покупатель на аукцион так и не заявился.

Герой кинематографа

Рижский вокзал многократно показывался в кино. На нем снимались сцены «Баллады о солдате» (1959), «Трактира на Пятницкой» (1978), «Вокзала для двоих» (1982), «Мы из джаза» (1983), «Бригады» (2002) и «Адмирала» (2008).

Дважды Рижский вокзал появлялся в «Семнадцати мгновениях весны». Он «сыграл» сразу два зарубежных вокзала: сначала немецкий приграничный вокзал, а потом вокзал Берна. С него Штирлиц провожал радистку Кэт.

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#история #недвижимость #кино #Латвия #транспорт #архитектура #аукцион
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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