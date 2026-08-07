Компания Rīgas siltums подала в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) проект нового тарифа на тепло. Пока изменения касаются только фиксированной части тарифа, однако предприятие уже предупреждает: в предстоящем отопительном сезоне стоимость отопления для рижан может вырасти примерно на 20%.

Компания Rīgas siltums представила в Комиссию по регулированию общественных услуг проект нового тарифа на теплоэнергию. С 1 октября 2026 года фиксированная часть тарифа может составить 82,90 евро за мегаватт-час без НДС.

В компании поясняют, что пока пересматривается только фиксированная часть тарифа, которая составляет около трети его общей стоимости. Она включает расходы на содержание, модернизацию и развитие теплосетей, а также затраты на обеспечение безопасности критической инфраструктуры и обслуживание информационных систем.

Переменная часть тарифа, зависящая от стоимости топлива и закупаемой теплоэнергии, будет рассчитана ближе к ноябрю, когда завершатся закупки природного газа и щепы, а также станет известна зимняя цена теплоэнергии, производимой Latvenergo.

Основной причиной возможного подорожания стали резко выросшие цены на энергоресурсы. За год стоимость природного газа увеличилась почти вдвое и достигла примерно 59–60 евро за МВт·ч, а цена древесной щепы выросла примерно на 30%.

В Rīgas siltums отмечают, что уже закупили около 73% необходимого на отопительный сезон объема природного газа по средней цене 46,34 евро за МВт·ч, что позволит частично смягчить влияние рыночного роста цен.

С древесной щепой ситуация сложнее. Производители не спешат заключать долгосрочные контракты, рассчитывая зимой продать топливо дороже. По словам представителей отрасли, стоимость щепы в отопительный сезон традиционно существенно возрастает.

Несмотря на рост цен, в Rīgas siltums рассчитывают удержать увеличение общего тарифа в пределах 20%. Этому должны способствовать заранее проведенные закупки топлива, сотрудничество с Latvenergo, а также вступающие в силу с октября изменения в законодательстве, ограничивающие максимальную цену закупки теплоэнергии у независимых производителей.

В Latvenergo также ожидают подорожания, однако прогнозируют, что тепло, производимое на теплоэлектроцентралях компании, подорожает лишь на 10–11% по сравнению с нынешним летним тарифом. При этом в компании подчеркивают, что стоимость теплоэнергии ТЭЦ составляет лишь часть общего тарифа.

По оценке Rīgas siltums, рост тарифов ожидается практически по всей Латвии. В большинстве самоуправлений отопление может подорожать на 10–20%, а в отдельных муниципалитетах — еще сильнее. Не исключено, что число городов, где стоимость тепла превысит 100 евро за МВт·ч, значительно увеличится.

В Комиссии по регулированию общественных услуг также отмечают, что большинство поступающих на утверждение проектов тарифов предусматривают повышение стоимости теплоснабжения. Основной причиной остается рост цен на топливо.

Окончательный тариф на отопление в Риге станет известен ближе к началу зимы, после завершения закупок энергоресурсов. Однако уже сейчас ясно, что предстоящий отопительный сезон для большинства жителей Латвии, вероятнее всего, окажется заметно дороже предыдущего.