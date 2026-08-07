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Туроператор Digitours объявил о неплатежеспособности: жителей Латвии призвали не покупать его туры 0 107

Бизнес
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Турист с чемоданом

Латвийский Центр защиты прав потребителей (PTAC) предупредил о неплатежеспособности туроператора Digitours и призвал жителей не приобретать новые туристические поездки у этой компании. Существует риск, что оплаченные услуги не будут оказаны, а деньги клиентам не вернут.

Туроператор Digitours в августе 2026 года подал заявление о признании неплатежеспособности. Об этом сообщила пресс-служба Центра защиты прав потребителей (PTAC).

В связи с этим ведомство рекомендует потребителям не покупать новые туры и не перечислять компании деньги, поскольку существует риск, что оплаченные услуги не будут предоставлены, а средства не удастся вернуть.

В PTAC уже поступило несколько жалоб от клиентов, которые сообщили, что Digitours отменяет ранее забронированные поездки и не возвращает деньги за несостоявшиеся путешествия.

С учетом сложившейся ситуации Центр защиты прав потребителей принял решение приостановить действие лицензии туроператора. Это означает, что Digitours больше не имеет права оказывать услуги по организации комплексных туристических поездок.

Клиентам, которые уже приобрели туры у Digitours, но не получили оплаченные услуги или возврат денежных средств, рекомендуется сохранить все документы, связанные со сделкой. Речь идет о договорах, платежных документах, а также переписке с туроператором.

В PTAC сообщили, что позднее предоставят дополнительную информацию о порядке возврата денежных средств пострадавшим клиентам.

По данным Firmas.lv, в 2025 году оборот Digitours составил 776 525 евро, а прибыль — 57 507 евро.

Компания была зарегистрирована в 2003 году. Ее основной капитал составляет 17 070 евро, а единственным владельцем является Марис Субачс.

PTAC советует всем клиентам Digitours внимательно следить за дальнейшими сообщениями ведомства и не совершать новых платежей в адрес туроператора до окончательного урегулирования ситуации.

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#туризм #кризис #финансы #Латвия #неплатежеспособность #права потребителей
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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