Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" в зимнем сезоне закроет девять маршрутов и сократит частоту полетов на 16 маршрутах, подтвердил руководитель по общественным и политическим связям "airBaltic" Аугустс Зилбертс.

В том числе будут закрыты маршруты из Риги в Любляну и на Мальту, из Таллинна в лондонский аэропорт Гатвик, из Вильнюса в Берлин и Дубай, а также несколько курортных маршрутов из Лас-Пальмаса и маршрут Паланга-Тенерифе.

На маршруте Рига-Копенгаген предусмотрено сокращение частоты полетов на три рейса в неделю, а на маршрутах из Риги в Стокгольм, Франкфурт и Тампере - на два рейса в неделю.

На один рейс в неделю сократится частота полетов и на ряде других маршрутов, в том числе из Риги в Биллунн, Дубай, Осло, Бухарест и Шарм-эш-Шейх.

Как подчеркнул Зилбертс, "airBaltic", как и другие авиакомпании, постоянно анализирует эффективность сети маршрутов и расписания, адаптируя их к спросу, сезонным тенденциям, коммерческим соображениям и общей рыночной ситуации. В результате "airBaltic" внесет отдельные изменения в расписание полетов предстоящего зимнего сезона, который длится с октября по март.

Зилбертс сообщил, что дополнительно "airBaltic" оптимизирует работу сезонной базы в Куусамо, Финляндия, изменяя расписание полетов в соответствии с сезонным спросом.

Он отметил, что в целом эти изменения затрагивают небольшую часть общей сети маршрутов "airBaltic" и являются частью регулярного процесса коммерческого планирования и сезонной оптимизации. Изменения не связаны с долгосрочной бизнес-стратегией или планами развития компании.

Как сообщалось, убытки концерна "airBaltic" в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Оборот концерна увеличился на 12,3% до 149,086 млн евро.

Оборот концерна "airBaltic" в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% до 779,344 млн евро, а убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Летом прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10% акций, предприятию финансового инвестора Ларса Тусена "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, а 0,01% - другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

В годовом отчете "airBaltic" отмечается, что с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке компания приостановила планы первичного публичного размещения акций (IPO) и на данный момент не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году.

В отчете указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, авиакомпания в 2026 году будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и ее руководство прогнозирует, что финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 млн евро.

Пассажирам, планирующим зимние поездки, стоит заранее проверить актуальное расписание и наличие рейсов. Изменения в маршрутной сети могут повлиять как на прямые перелеты, так и на варианты стыковок через Ригу.