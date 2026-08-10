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После ухода из Lido Гунар Кирсонс решил зарегистрировать свою фамилию как товарный знак 0 4645

Бизнес
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гунарс Кирсонс
ФОТО: LETA

Бывший владелец сети Lido Гунар Кирсонс подал заявку на регистрацию своей фамилии в качестве товарного знака. Пока Патентное ведомство признало заявку соответствующей требованиям, однако окончательное решение еще не принято.

Бывший владелец предприятия общественного питания Lido Гунар Кирсонс, который сейчас развивает сеть ресторанов нового формата Daba, решил зарегистрировать собственную фамилию как товарный знак.

Согласно данным Патентного ведомства, заявка на регистрацию обозначения ĶIRSONS, выполненного заглавными буквами, была подана в середине июня.

На первом этапе ведомство признало товарный знак пригодным для регистрации. Однако процедура еще не завершена.

До 20 октября заинтересованные лица могут подать возражения против регистрации. Это стандартная часть процедуры, которая позволяет оспорить регистрацию, если заявленный знак, например, недостаточно отличается от уже существующих, описывает товары или услуги, был подан недобросовестно либо слишком похож на ранее зарегистрированный бренд в той же сфере деятельности.

Регистрация фамилии в качестве товарного знака позволяет использовать ее как защищенный коммерческий бренд и ограничивать ее применение в отношении определенных товаров и услуг.

Заявка появилась на фоне нового этапа в карьере Кирсонса. После ухода из Lido предприниматель занимается развитием ресторанной сети Daba, позиционируемой как новый формат предприятий общественного питания.

Пока неизвестно, поступят ли в Патентное ведомство возражения против регистрации. Если этого не произойдет и не возникнет других препятствий, фамилия ĶIRSONS сможет получить статус зарегистрированного товарного знака.

Стоит отметить, что в Латвии около 100 человек имеют такую же фамилию.

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#предпринимательство #рестораны
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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