Как известно, цель любой реформы - улучшить и /или упорядочить то, что нуждается в улучшении и/или упорядочении. А потому логично предположить, что, разрабатывая и внося изменения в систему надзора за небанковскими кредитными учреждениями, Министерство финансов (далее Минфин) исходило из самых лучших побуждений. Однако реформа, которая уже в 2028 году должна быть введена в действие в полной мере, пока вызывает не только вопросы, но и серьезные опасения – не окажется ли в результате все в соответствии с известным изречением «хотели как лучше, а получилось как всегда»…

Сфера небанковского кредитования в Латвии - отрасль серьезная. Ее услугами пользуются тысячи латвийцев, причем многие - отнюдь не от хорошей жизни. Как любая другая отрасль, оказывающая существенное влияние на жизнь социума, данная сфера нуждается в квалифицированном контроле государства в лице определенной государственной же структуры. До недавнего времени и по сей день такой структурой является Центр защиты прав потребителей (далее РТАС или Центр). Центр не только осуществлял надзор за деятельностью небанковских кредитных учреждений, но и регулярно проводил информационные кампании, в ходе которых призывал население пользоваться услугами упомянутой отрасли разумно.

Однако минфин, подготовив соответствующие поправки к законодательству, решил внести в эту сферу серьезные перемены: надзор над отраслью планируется передать Банку Латвии (Latvijas Banka — LB). Предусматривается, что следующий год станет переходным, а с 2028 года функции по надзору полностью перейдут от РТАС к LB.

Главная идея данной реформы — централизация финансового надзора, когда одна и та же госструктура контролирует как банки, так и небанковские кредитные организации. Что, в свою очередь, позволит:

-сформировать единый подход к регулированию финансового рынка;

-снизить дублирование функций между различными государственными учреждениями;

-создать более понятную систему регулирования для участников рынка и развитие финансового сектора.

И все бы ничего, если бы не одно «но»: в результате внесенных изменений из зоны надзора LB выпадает та часть, где чаще всего возникают конфликтные ситуации — работа с должниками и взыскание долгов.

В долгах как в шелках

Приведем несколько цифр, дающих представление о том, что представляет собой сегодня латвийская «долговая яма». Согласно информации PTAC, по состоянию на конец 2025 года в Латвии действовало 15 лицензированных компаний, оказывающих услуги по внесудебному взысканию долгов. Эти компании управляют долговым портфелем объемом 1,759 млрд (!) евро. За прошлый год компании по взысканию долгов смогли вернуть почти 330 млн евро. Тем не менее общий объем задолженности латвийцев годами остается очень высоким, причем значительная часть долгов сохраняется в системе на протяжении многих лет, а общий объем долгового портфеля практически не сокращается.

...На первый взгляд ситуация, когда человек берет кредит, кажется простой: взял энную сумму на определенные условиях на определенный срок. Вернул - отлично. Не вернул - вступают санкции, предусмотренные договором.

Однако в случае возникновения спора требуется более углубленное рассмотрение, и тогда особое значение приобретают такие аспекты, как:

-понятность предоставляемой информации;

-качество коммуникации;

-прозрачность расчета задолженности;

-возможность договориться о реструктуризации долга; право оспорить задолженность;

-соразмерность применяемых мер взыскания и т. д.

Важно отметить (о чем в своих разъяснительных материалах и регулярно напоминает и РТАС), что потребитель имеет право:

-потребовать информацию об основаниях возникновения долга,

-оспорить требования, если для этого имеются основания,

-подать жалобу, если не удается найти компромисс посредством переговоров.

Долг платежом красен - если понятен и прозрачен

Согласно информации, предоставленной РТАС нашему изданию, сфера взыскания долгов была и остается одной из тех областей, по которым PTAC ежегодно получает в среднем около 100 жалоб в год. Так, в 2024 году из 252 обращений, касающихся финансовых услуг, 88 относились к сфере взыскания долгов. В 2023 году было получено 90 таких жалоб, и столько же — и в 2022 году. Таким образом, среди всех сегментов финансовых услуг именно эта сфера является лидером по количеству обращений.

Чаще всего жалобы потребителей связаны с такими вопросами, как:

-недостаточное разъяснение оснований возникновения долга;

-недостаток информации о кредиторе или сделке, из которой возникла задолженность;

-споры о размере долга;

-расходы на взыскание долга и порядок их применения;

-вопросы истечения срока исковой давности;

-обработка персональных данных и внесение информации в базы данных кредитной истории;

-взаимодействие взыскателя с должником.

По оценке PTAC, одна из главных проблем на рынке взыскания долгов – недостаточная прозрачности информации о долге. Далеко не всегда человеку понятно, откуда появилась задолженность, как была рассчитана сумма к оплате, какие права на оспаривание они имеют, если считают требования необоснованными. Специалистам Центра нередко регулярно приходится сталкиваться с ситуациями, когда потребитель оспаривает либо сам факт существования задолженности, либо не получил достаточной информации, позволяющей установить юридическое основание возникновения долга. Поэтому РТАС особое внимание уделяет тому, чтобы в процессе взыскания потребителю предоставлялась ясная и понятная информация о предъявляемом требовании, которую к тому же есть возможность перепроверить.

Если со стороны компании - взыскателя констатируются нарушения, сначала ей дают рекомендации и предписания, разъясняя, что необходимо изменить/исправить. Если же компания игнорирует требования или допускает серьезные нарушения, PTAC может применить более строгие меры — наложить административный штраф или даже приостановить либо аннулировать лицензию на деятельность по внесудебному взысканию долгов. И, надо сказать, такая тактика приносит свои плоды: получив соответствующие рекомендации, компании становятся более открытыми и в своей деятельности повышают уровень прозрачности.

«Разделенный» надзор и его возможные последствия

Однако вернемся к поправкам от Минфина. Отвечая на наш вопрос, как разделение обязанностей по надзору за отраслью может отразится на потребителях, РТАС высказался недвусмысленно:

«(…) защита прав потребителей в сфере кредитования должна рассматриваться как единый процесс — начиная с выдачи кредита и разъяснения условий договора и заканчивая администрированием просроченных платежей и взысканием задолженности.

Права потребителя и его экономические интересы могут затрагиваться на протяжении всего срока действия кредитного договора. Надзорная практика PTAC основывается на принципах справедливости, соразмерности и разумности, которые должны соблюдаться на всех этапах — от предоставления потребительского кредита до взыскания задолженности. Опыт потребителя не заканчивается в момент получения кредита: проблемы могут возникнуть как в ходе исполнения договора, так и на этапе взыскания долга.

С точки зрения защиты прав потребителей особенно важно обеспечить единый подход и эффективный надзор в рамках одного учреждения, поскольку обращения жителей нередко затрагивают одновременно вопросы и кредитования, и взыскания задолженности. Разделение полномочий между различными надзорными органами не только затруднит для потребителей понимание, куда следует обращаться, но и увеличит административную нагрузку, а также приведет к более длительному рассмотрению обращений из-за необходимости передавать их между различными ведомствами.

Следует также отметить, что компании по взысканию долгов занимаются не только задолженностями, связанными с кредитными услугами. Они работают и в других сферах: взыскивают долги за услуги электронной связи, операции с недвижимостью, медицинские услуги, пользование автостоянками и многие другие виды услуг.

PTAC также видит потенциальные риски в ситуации, когда разные этапы одного процесса будут находиться под надзором двух разных учреждений. Это станет серьезным вызовом как для самого PTAC, так и для Банка Латвии, а также может создать дополнительные неудобства для потребителей».

Похожие опасения по поводу возможных последствий реформы высказала и Латвийская Ассоциация по защите интересов потребителей (Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA). Член правления Ассоциации Андрейс Ванагс аргументировал позицию LPIAA так:

– Если надзор за кредитованием и взысканием долгов будет разделен между двумя учреждениями, это создаст новые проблемы как для потребителей, так и для самих надзорных органов.

Пример: если кредитор уступит право требования по кредиту компании, занимающейся взысканием долгов, часть заемщиков окажется в ситуации, когда одно ведомство откажет им в помощи и направит в другое. Причины могут быть разными. Одни потребители просто не будут понимать, как распределены полномочия между учреждениями, и обратятся не по адресу. В других случаях сами ведомства могут по-разному трактовать границы своей компетенции, вследствие чего человека будут буквально «футболить» из одного учреждения в другое. К сожалению, часть таких потребителей в итоге может так и не получить необходимой государственной поддержки.

Передача обращений между двумя учреждениями создаст дополнительную нагрузку и для самих надзорных органов. Однако этим проблемы не ограничиваются.

Так, внесудебным взысканием долгов могут заниматься как сами кредиторы, так и специализированные компании по взысканию задолженностей. Это означает, что по сути одна и та же коммерческая практика окажется под контролем сразу двух надзорных органов — PTAC и Банка Латвии. Возникает риск того, что они будут по-разному толковать законодательство, что создаст правовую неопределенность как для потребителей, так и для предпринимателей.

По нашему мнению, для такой небольшой страны, как Латвия, необходима одна сильная государственная структура по защите прав потребителей, располагающая достаточными ресурсами для эффективного реагирования на любые нарушения прав потребителей. Это позволит обеспечить единообразное применение законодательства на всех этапах кредитования, предоставит потребителям единый «пункт обращения» при возникновении проблем и устранит неясные пограничные ситуации, которые неизбежно возникают, когда одна сфера деятельности разделяется между несколькими учреждениями.

Кроме того, общество будет четко понимать, какая именно государственная структура несет ответственность за решение конкретной проблемы. Нам уже неоднократно приходилось сталкиваться с ситуациями, когда проблема существует, но при поиске ответственного различные ведомства лишь указывают друг на друга…

…Так называемая реформа сейчас рассматривается парламентом во втором чтении. И, если ее все-таки хотят принять, было бы логично внести предложение о том, чтобы Банк Латвии взял на себя, в числе прочего, и надзор за деятельностью взыскателей долгов. Или "это другое"?!