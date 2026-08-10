После введения санкций ЕС против владельца сети дискаунтеров Mere у сотрудников и поставщиков возникли вопросы: можно ли получить зарплату и вернуть свою продукцию? В Службе финансовой разведки Латвии (FID) дали официальные разъяснения и сообщили, что для этого не потребуется получать отдельные разрешения.

Служба финансовой разведки (FID) заявила, что производителям и поставщикам не нужно получать индивидуальное разрешение ведомства или подавать отдельное заявление для возврата своей продукции, оставшейся в магазинах сети Mere, подпавшей под санкции Европейского союза. При этом сотрудники компании сохраняют право на получение невыплаченной заработной платы.

23 июля 2026 года Евросоюз ввел целевые финансовые санкции против российского предпринимателя Сергея Шнайдера. Поскольку ему косвенно принадлежит более 50% долей в компаниях SIA "Latprodukti" и латвийском филиале литовской UAB "Valiente", управляющих сетью магазинов Mere, ограничения автоматически распространились и на эти предприятия.

После вступления санкций в силу компании были обязаны немедленно прекратить обычную хозяйственную деятельность, а их денежные средства и экономические ресурсы подлежали замораживанию в соответствии с требованиями ЕС.

В связи с многочисленными вопросами работников, поставщиков и других заинтересованных лиц FID разъяснила порядок дальнейших действий.

Ведомство подчеркивает, что работникам не нужно обращаться в FID за разрешением на получение заработной платы. Если зарплата не выплачена, сотрудник должен сначала обратиться к своему работодателю. Если решить вопрос не удастся, он вправе подать жалобу в Государственную инспекцию труда. При этом обязанность работодателя выплатить заработную плату сохраняется.

После введения санкций FID начала необходимые процедуры и взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. По итогам рассмотрения поступивших обращений служба приняла общий административный акт, позволяющий латвийским производителям, поставщикам и другим третьим лицам вернуть принадлежащие им товары, оставшиеся в распоряжении компаний, попавших под санкции.

Таким образом, поставщикам не требуется получать отдельное разрешение FID, если их ситуация соответствует условиям принятого решения. Для организации возврата продукции предпринимателям необходимо напрямую связаться с Latprodukti, латвийским филиалом Valiente либо с их уполномоченными представителями.

В FID также подчеркнули, что санкции не запрещают компаниям поддерживать связь со своими сотрудниками и деловыми партнерами. Именно сами предприятия обязаны организовать выполнение своих обязательств в рамках действующего санкционного режима. Поэтому как сотрудники по вопросам заработной платы, так и поставщики по вопросам возврата товаров должны прежде всего обращаться непосредственно к компании или ее представителю.

Служба отмечает, что продолжает искать решения, позволяющие защитить интересы лиц и предприятий, которые сами не находятся под санкциями, одновременно обеспечивая строгое соблюдение ограничительных мер Евросоюза. Это касается как права работников на получение заработной платы, так и права поставщиков вернуть свою продукцию или получить причитающиеся им выплаты, если это допускается санкционным законодательством.

FID напоминает, что компании, попавшие под санкции, обязаны исключить любые действия, нарушающие санкционный режим. Ограничения ЕС являются обязательными для исполнения всеми лицами в Латвии, а их нарушение влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 84 Уголовного закона.

Все денежные средства санкционированных компаний на территории Латвии остаются замороженными. Вместе с тем FID может разрешить проведение отдельных платежей из этих средств, если обязательства возникли по договорам, заключенным до распространения санкций на сеть Mere.

Для ускорения расчетов с поставщиками ожидается, что представители компаний, подпавших под санкции, в ближайшее время представят в FID консолидированную информацию о необходимых платежах и действиях по исполнению ранее принятых обязательств.

По данным Firmas.lv, в настоящее время в Латвии работают 12 магазинов Mere — в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Вентспилсе.

Кроме того, Сергей Шнайдер косвенно владеет латвийским филиалом литовской компании Valiente. До сентября 2025 года оператор сети Mere в Литве принадлежал пяти гражданам России, однако затем, по информации портала Delfi.lt, права собственности были переданы компании, зарегистрированной в Испании.

Разъяснения FID должны упростить ситуацию для поставщиков и сотрудников сети Mere. Возврат товаров и получение заработной платы остаются возможными, однако все действия должны осуществляться в строгом соответствии с санкционным режимом ЕС и через предусмотренные законом процедуры.