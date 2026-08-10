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В Латвии растет безработица: где ситуация остается самой сложной 0 1532

Бизнес
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
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ФОТО: Unsplash

В июле в Латвии немного вырос уровень зарегистрированной безработицы. За месяц число официально зарегистрированных безработных увеличилось более чем на тысячу человек, хотя показатель по-прежнему остается ниже, чем в конце прошлого года.

По данным Государственного агентства занятости (ГАЗ), к концу июля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии достиг 4,7% экономически активного населения. Это на 0,1 процентного пункта выше, чем месяцем ранее.

За месяц количество зарегистрированных безработных увеличилось на 1021 человека — с 41 252 в конце июня до 42 273 в конце июля.

Рост оказался небольшим, однако он затронул большинство регионов страны.

Самый низкий уровень безработицы по-прежнему сохраняется в Рижском регионе — 3,8%, хотя и здесь показатель вырос на 0,1 процентного пункта.

Наиболее сложная ситуация остается в Латгале, где безработица составляет 9,4% экономически активного населения. По сравнению с июнем этот показатель не изменился.

В остальных регионах страны также отмечен небольшой рост. В Видземе уровень зарегистрированной безработицы достиг 4,2%, в Земгале — 4,5%, а в Курземе — 4,6%. Во всех трех регионах показатель увеличился на 0,1 процентного пункта.

Для сравнения, в конце 2025 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5% экономически активного населения. Это означает, что, несмотря на июльский рост, ситуация на рынке труда пока остается несколько лучше, чем в начале текущего года.

Данные Государственного агентства занятости отражают число людей, официально зарегистрированных в качестве безработных. Они не учитывают тех, кто работу не имеет, но в агентстве не зарегистрирован.

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#безработица #Латвия #регионы #занятость #тенденции #рынок труда #экономика #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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