Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" не комментирует, планирует ли она в соответствии с графиком в пятницу, 14 августа, произвести выплату процентов по облигациям в размере 13,775 млн евро, сообщили в авиакомпании.

В то же время информация на портале правовых актов свидетельствует о том, что правительство во вторник на закрытой части заседания рассмотрит сообщение о текущей ситуации в "airBaltic".

В авиакомпании не стали подробнее комментировать, произведет ли "airBaltic" 14 августа выплату процентов с учетом того, что следующее собрание держателей облигаций состоится в понедельник, 17 августа. На собрании планируется принять решение о капитализации двух ближайших процентных платежей.

Выплаты процентов по облигациям производятся ежегодно 14 февраля, 14 мая, 14 августа и 14 ноября.

Также в "airBaltic" не прокомментировали, какими будут источники финансирования, если эту процентную выплату придется произвести.

Как сообщалось, 3 августа на собрании держателей облигаций "airBaltic", на котором планировалось решить вопрос об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый кворум, поэтому 17 августа планируется повторное собрание, свидетельствует информация на сайте Госказны.

В соответствии с поручением Кабинета министров Госказна представляла на этом собрании государство. Позиция государства по голосованию ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства.

Председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов сказал агентству ЛЕТА, что не может раскрыть информацию, скольких участников не хватило для обеспечения кворума.

В свою очередь в распоряжении Госказаны нет информации о том, какой процент держателей облигаций участвовал в собрании.

На вопрос о том, придется ли "airBaltic" из-за переноса собрания держателей облигаций на 17 августа все же выплачивать предусмотренные 14 августа процентные платежи, которые планировалось капитализировать, Мартынов ответил: "Думаю, что платить не придется, так как в проспекте указан срок, когда это нужно сделать, и мы его не нарушаем".

В свою очередь в Госказне агентству ЛЕТА сообщили, что "airBaltic", скорее всего, придется выплатить процентные платежи, предусмотренные 14 августа.

Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение "airBaltic" по привлечению финансирования, а также его потенциальный объем.

В заявлении "airBaltic" для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций.

"airBaltic" указала, что проводит всеобъемлющий пересмотр структуры капитала, поэтому планирует привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения пересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны его условия.

В 2024 году "airBaltic" выпустила облигации на сумму 380 млн евро с процентной ставкой 14,5% годовых, в том числе государство приобрело облигации на сумму 50 млн евро.

"airBaltic" уже длительное время ищет возможности для стабилизации финансовой ситуации, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.

Как сообщалось, убытки концерна "airBaltic" в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Оборот концерна увеличился на 12,3% до 149,086 млн евро.

Оборот концерна "airBaltic" в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% до 779,344 млн евро, а убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Летом прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10% акций, предприятию финансового инвестора Ларса Тусена "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, а 0,01% - другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

В годовом отчете "airBaltic" отмечается, что с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке компания приостановила планы первичного публичного размещения акций (IPO) и на данный момент не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году.

В отчете указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, авиакомпания в 2026 году будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и ее руководство прогнозирует, что для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 млн евро.