Компания airBaltic утвердила новый бизнес-план, который кардинально меняет стратегию развития компании. Вместо масштабного расширения перевозчик сосредоточится на финансовой устойчивости, сократит запланированный парк самолетов более чем вдвое и привлечет 225 млн евро временного финансирования. Тем временем международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило кредитный рейтинг airBaltic сразу на две ступени — с CCC+ до CCC-. Агентство считает, что в ближайшие недели рейтинг может быть снижен до уровня дефолта, если авиакомпания не договорится с держателями облигаций и не привлечет необходимое финансирование.

Совет национальной авиакомпании airBaltic утвердил новый бизнес-план, предусматривающий пересмотр стратегии развития. Компания намерена отказаться от прежних амбициозных планов расширения флота, привлечь дополнительное финансирование и сделать ставку на повышение эффективности бизнеса.

Одним из ключевых изменений станет сокращение авиапарка. Если ранее компания рассчитывала довести количество самолетов Airbus A220-300 примерно до 100, то теперь планирует эксплуатировать около 40 лайнеров к 2031 году. Уже к концу 2026 года парк сократится с нынешних 54 до примерно 36 самолетов, после чего вновь начнет постепенно расти.

По сути, airBaltic отказывается от стратегии быстрого роста в пользу финансовой стабильности. В компании объясняют это изменившейся ситуацией на рынке, замедлением роста спроса, геополитической неопределенностью и продолжающимися проблемами с поставками двигателей Pratt & Whitney.

Еще одним важным элементом плана станет привлечение 225 млн евро временного финансирования. Эти средства должны обеспечить компании необходимую ликвидность до проведения более масштабной рекапитализации.

В дальнейшем перевозчик рассчитывает привлечь еще до 225 млн евро заемных средств и 100 млн евро нового капитала. Одновременно часть действующих облигаций планируется конвертировать в акции компании, а оставшуюся задолженность заменить новым, меньшим по объему долгом.

Для пассажиров изменений пока не будет. Компания подчеркивает, что все рейсы выполняются по расписанию, а продажа билетов и обслуживание клиентов продолжаются в обычном режиме.

Несмотря на сокращение флота, airBaltic рассчитывает сохранить объем перевозок почти на прежнем уровне. Добиться этого планируется за счет более интенсивного использования самолетов, концентрации маршрутной сети вокруг Риги и расширения сотрудничества с партнерами по ACMI — аренде самолетов вместе с экипажами.

Фактически компания будет выполнять меньше рейсов, которые приносят невысокую прибыль, и сосредоточится на направлениях с наиболее высоким спросом. При этом Рига сохранит статус главного авиационного узла airBaltic, а перевозчик продолжит выполнять часть рейсов и из других своих баз.

В компании рассчитывают, что комплекс мер по оптимизации флота, маршрутной сети и расходов позволит ежегодно получать около 45 млн евро дополнительного финансового эффекта.

Согласно бизнес-плану, выручка должна увеличиться с 779 млн евро в 2025 году до примерно 1 млрд евро к 2031 году. Одновременно почти вдвое должен вырасти показатель операционной прибыли EBITDAR — примерно до 300 млн евро, а долговая нагрузка существенно снизится.

Однако реализация финансового плана пока зависит от согласия держателей облигаций. После того как первое собрание инвесторов не состоялось из-за отсутствия кворума, повторное голосование назначено на 17 августа. Именно от его итогов будет зависеть возможность привлечения временного финансирования и дальнейшая рекапитализация компании.

Новый бизнес-план означает, что airBaltic меняет приоритеты: вместо максимального расширения перевозчик делает ставку на устойчивую прибыльность, контроль расходов и постепенное укрепление финансового положения.

Рейтинг airBaltic вновь снижен: S&P не исключает дефолт из-за переговоров с кредиторами

Тем временем международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) снизило долгосрочный кредитный рейтинг латвийской национальной авиакомпании airBaltic с CCC+ до CCC-. На такой же уровень был понижен и рейтинг обеспеченных облигаций перевозчика, пишет ЛЕТА.

Одновременно агентство сохранило негативный прогноз. Это означает, что в ближайшие недели рейтинг может быть вновь ухудшен — вплоть до уровня D (дефолт) или SD (выборочный дефолт), если компания не сможет договориться с кредиторами или не выполнит обязательства по выплате купонного дохода.

Речь пока не идет о фактическом банкротстве авиакомпании. Однако, по оценке S&P, вероятность финансовой реструктуризации существенно выросла.

Причиной пересмотра рейтинга стало обращение airBaltic к держателям облигаций. Компания просит разрешить капитализировать купонные выплаты по облигациям, которые должны быть произведены в августе и ноябре, временно смягчить требования к ликвидности, а также изменить отдельные процедуры принятия решений. Эти меры необходимы, чтобы сохранить денежные средства и подготовить более масштабную рекапитализацию.

В S&P считают, что компании потребуется значительно больше средств, чем предполагалось ранее. По оценке агентства, дополнительная потребность в финансировании составляет не менее 120–170 млн евро. На рост потребности в ликвидности повлияли увеличение расходов на топливо и ограниченные возможности страхования цен на него.

Агентство отмечает, что предпринятые ранее шаги — жесткий контроль расходов, сделки по привлечению краткосрочной ликвидности и государственный заем в размере 30 млн евро — лишь временно улучшили ситуацию. При этом они не решили главную проблему — высокий объем дорогого долга.

Еще одним важным фактором стала оценка возможной государственной поддержки. Если раньше S&P учитывало высокую вероятность помощи со стороны государства, то теперь считает такой сценарий менее вероятным. В агентстве указывают на политическую неопределенность, поиск стратегического инвестора, предстоящие выборы в Сейм, а также ограничения европейских правил предоставления государственной помощи.

При этом аналитики признают, что государство уже неоднократно поддерживало авиакомпанию. В последние годы airBaltic получила несколько финансовых вливаний, включая инвестиции в капитал и государственный заем. Однако, по мнению S&P, этих мер оказалось недостаточно для устранения структурных финансовых проблем.

Для пассажиров решение рейтингового агентства пока ничего не меняет. Ранее сама airBaltic заявила, что продолжает выполнять полетную программу в обычном режиме, а продажа билетов и обслуживание клиентов осуществляются без изменений.

В S&P подчеркивают, что рейтинг может быть повышен, если компания сможет привлечь достаточное внешнее финансирование и убедить агентство в том, что риск дефолта в ближайшие месяцы существенно снизился.

Во многом дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от переговоров с держателями облигаций. Повторное голосование по предложенным компанией изменениям должно состояться 17 августа, и его исход станет одним из ключевых факторов для дальнейшей финансовой стратегии airBaltic.