Несмотря на снижение цен в июле, экономисты ведущих латвийских банков считают, что инфляция в ближайшие месяцы вновь ускорится. Основными факторами они называют рост стоимости услуг, энергоносителей и возможное подорожание топлива.

После неожиданного снижения потребительских цен в июле эксперты не ожидают длительного периода замедления инфляции. По их оценкам, уже в ближайшие месяцы рост цен вновь ускорится, а к концу года годовая инфляция может достичь 3–4%.

Главный экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис отмечает, что в июле потребительские цены снизились на 0,7% по сравнению с июнем, а годовая инфляция замедлилась до 2,6%. Однако, по его словам, этот показатель останется повышенным, поскольку главным источником роста цен продолжают оставаться услуги и энергоносители.

Экономисты сходятся во мнении, что июльское удешевление продуктов не означает окончания инфляционного давления. Значительная часть снижения цен связана с сезонными факторами и уменьшением НДС на отдельные продукты питания, тогда как стоимость многих услуг продолжает уверенно расти.

Для жителей Латвии это означает, что нынешнее снижение цен, скорее всего, окажется временным. Уже осенью большее влияние на семейные бюджеты могут оказать счета за отопление, электроэнергию и топливо.

По оценке Citadele, в июле Латвия вошла в число стран еврозоны с самым заметным месячным снижением цен. Однако экономист Карлис Пургайлис считает, что уже в августе эффект от снижения НДС перестанет сдерживать инфляцию, а основными факторами роста цен вновь станут услуги, заработные платы и энергоносители.

В Swedbank также обращают внимание на ситуацию на энергетическом рынке. Хотя в июле нефть в среднем подешевела, цена природного газа выросла, что может привести к повышению тарифов на отопление и электроэнергию в предстоящем отопительном сезоне. При этом продукты питания, напротив, могут сохранить относительную ценовую стабильность благодаря хорошему урожаю и усилению конкуренции между торговыми сетями.

Главный экономист Luminor Петерис Страутиньш также прогнозирует ускорение инфляции. По его оценке, уже в августе годовой показатель может приблизиться к 3%, а в последние месяцы года превысить 4%. Среди причин он называет рост цен на топливо, природный газ и сохраняющуюся геополитическую напряженность.

По данным Центрального статистического управления, в июле годовая инфляция в Латвии составила 2,6%, тогда как месяцем ранее она достигала 3,4%.

Таким образом, июльское снижение цен, по мнению экономистов, пока не означает устойчивого разворота инфляции. Если прогнозы оправдаются, уже осенью рост стоимости услуг и энергоносителей вновь станет главным фактором повышения цен для жителей Латвии.