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Latvijas gāze обеспечило необходимый объем природного газа на отопительный сезон - Калвитис 2 229

Бизнес
Дата публикации: 11.08.2026
LETA
Изображение к статье: подземное газохранилище

АО "Latvijas gāze" своевременно обеспечило закачку необходимого объема природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище и полностью готово к поставкам газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления предприятия Айгар Калвитис.

Он отметил, что на общую ситуацию на рынке и цены на газ в настоящее время существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что увеличивает волатильность цен и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями.

"Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа не наблюдается - стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и интерконнекторы", - сказал Калвитис, добавив, что в дальнейшем динамика цен будет напрямую зависеть от развития глобальной ситуации и погодных условий зимой.

Калвитис сообщил, что большая часть клиентов "Latvijas gāze" уже заключила договоры на поставку природного газа на следующий период. Клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные рыночные колебания не затронут, и изменения почувствуют в основном клиенты, выбравшие тарифы, привязанные к биржевым индексам.

Как сообщалось, оборот "Latvijas gāze" в прошлом году составил 70,722 млн евро, что на 22,3% меньше, чем годом ранее, а прибыль предприятия сократилась в несколько раз до 494 тыс. евро.

Основной капитал "Latvijas gāze" составляет 55,86 млн евро. "Latvijas gāze" обеспечивает оптовую торговлю и продажу природного газа бизнес-клиентам в Латвии, Эстонии, Литве и Финляндии. Также компания поставляет природный газ домохозяйствам в Латвии.

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#торговля #Латвия #энергетика #природный газ #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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