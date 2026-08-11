В июле годовая инфляция в Латвии замедлилась до 2,6% против 3,4% месяцем ранее. Основной причиной стало снижение цен на продукты питания, в том числе на хлеб, молоко, куриное мясо и яйца после введения пониженной ставки НДС.

В июле 2026 года потребительские цены в Латвии по сравнению с июнем снизились на 0,7%, а годовая инфляция замедлилась до 2,6%. Для сравнения, в июне она составляла 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос на 3,4%.

Наибольшее влияние на снижение цен в июле оказали продукты питания и безалкогольные напитки, стоимость которых за месяц уменьшилась на 2%.

Особенно заметно подешевели:

хлеб — на 5,8%;

куриное мясо — на 8%;

обезжиренное молоко — на 12,8%;

яйца — на 7,6%.

В ЦСУ отмечают, что главным фактором стало введение с 1 июля пониженной ставки НДС в размере 12% на отдельные основные продукты питания — хлеб, молоко, мясо птицы и яйца.

Кроме того, снизились цены на свежие овощи (-13,3%), свинину (-4,2%), мясные изделия (-1,8%), шоколад (-3%), цитрусовые (-7%) и нектарины. В то же время картофель подорожал на 19,1%, мучные кондитерские изделия — на 3,3%, а после окончания акций выросли цены на прохладительные напитки (+5,4%).

Одежда и обувь за месяц подешевели в среднем на 3,7%, а цены на транспорт снизились на 0,3% благодаря удешевлению топлива. Стоимость дизельного топлива уменьшилась на 3,7%, бензина — на 2,5%, автогаза — на 6,2%.

В годовом выражении продукты питания стали дешевле на 3,1%. Наиболее заметно снизились цены на сливочное масло (-18,8%), обезжиренное молоко (-16,8%), растительное масло (-14,8%), картофель (-14,5%), куриное мясо (-6,4%), свинину (-6,2%), хлеб (-3,5%) и яйца (-3,8%).

При этом годовой рост цен по-прежнему поддерживали расходы на жилье и коммунальные услуги, которые увеличились на 6,8%. Особенно заметно подорожали природный газ (+16,6%), услуги канализации (+12,3%), водоснабжение (+9,2%), теплоэнергия (+6,9%) и электроэнергия (+5,1%).

Транспортные товары и услуги за год стали дороже в среднем на 4,8%, главным образом из-за роста цен на топливо почти на 10%. Также выросли цены на услуги общественного питания и гостиниц (+6,9%), товары и услуги для личного ухода (+5,6%), а также отдых, спорт и культуру (+4,8%).

В целом данные ЦСУ показывают, что июльское снижение цен на продукты, во многом связанное с введением пониженной ставки НДС на отдельные основные продукты питания, заметно замедлило общий уровень инфляции в стране.