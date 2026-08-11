Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что сокращение части рейсов airBaltic не должно привести к уменьшению числа авианаправлений из страны. Власти уже готовят план действий на случай дальнейшего сокращения присутствия латвийского перевозчика.

Литовские власти намерены сохранить существующую маршрутную сеть, несмотря на решение airBaltic сократить часть рейсов в зимнем расписании.

Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс заявил, что для страны особенно важно обеспечить стабильное авиасообщение в преддверии председательства Литвы в Совете Европейского союза, которое начнется в первой половине следующего года.

По его словам, airBaltic обслуживает значительную часть международных маршрутов, поэтому вопрос сохранения транспортной доступности остается одним из приоритетов правительства.

Поводом для заявления стало решение латвийской авиакомпании отказаться зимой от нескольких направлений. Из Вильнюса перестанут выполняться рейсы в Берлин и Дубай, а из Паланги — на Тенерифе. Кроме того, сократится частота полетов между Вильнюсом и Таллином.

При этом сама airBaltic подчеркивает, что изменения связаны с регулярным пересмотром маршрутной сети, сезонным спросом и рыночной ситуацией, а не с финансовыми трудностями.

Для пассажиров сокращение рейсов не означает полного исчезновения этих направлений. Государственный оператор аэропортов Lietuvos oro uostai сообщил, что все они останутся доступны благодаря другим авиакомпаниям.

Так, маршрут Вильнюс — Берлин продолжит обслуживать Wizz Air, в Дубай по-прежнему будет летать flydubai, а перелеты на Тенерифе сохранятся за счет рейсов airBaltic из Вильнюса вместо Паланги.

В Министерстве сообщения Литвы также напоминают, что на рынке работают и другие крупные перевозчики, включая Finnair и LOT, которые при необходимости смогут увеличить свое присутствие.

Одновременно власти начали готовиться к возможному дальнейшему сокращению деятельности airBaltic. Министр сообщения Юрас Таминскас поручил руководству Lietuvos oro uostai разработать план действий на случай, если латвийская авиакомпания существенно уменьшит объем перевозок или полностью покинет литовский рынок.

Сам премьер также не исключил обсуждения будущего airBaltic с латвийским руководством. Однако он пока не подтвердил, рассматривает ли Литва возможность покупки акций авиакомпании — такую идею ранее предложила Латвия соседним странам.

Таким образом, несмотря на сокращение зимнего расписания airBaltic, власти Литвы рассчитывают сохранить транспортную доступность страны за счет других перевозчиков и заранее готовятся к различным сценариям развития ситуации.