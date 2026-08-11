В Министерстве земледелия разработали план развития аж до 2036 года! Дело не терпящее отлагательств: ныне на сельских территориях Латвии проживает около 30% народа, в то время как в производстве пищи занято всего 5% жителей, а доля выпускаемого ими в ВВП республики – еще более чем вдвое ниже.

Яйца идут на экспорт

Все течет, все меняется: в 1976 году сельское хозяйство Латвийской ССР давало около четверти национального дохода – 24%. Спустя полвека мы имеем в данной отрасли около 2% ВВП.

Несмотря на колебания рыночной конъюнктуры, в 2025 году экспорт продуктов питания, сельского хозяйства и рыбного хозяйства составил 23% от общей стоимости латвийского экспорта (в общую экспортную статистику Eurostat включены также данные о реэкспорте).

В 2025 году экспорт сельского, продовольственного и рыбного хозяйства по сравнению с 2015 годом, то есть за десять лет, увеличился на 116%, в лесном хозяйстве – на 69%, а в остальных отраслях – на 70%. Важнейшими экспортными продуктами Латвии являются молоко и молочные продукты, а также яйца, составляющие 15% от общего экспорта агрокомплекса. Зерновые были второй по значимости группой латвийских экспортных продуктов с 13%. Также страна вывозит молодняк – телят, поросят.

А кто же возделывает землю? Максимальное историческое количество крестьянских (сельских) хозяйств в Латвии было зафиксировано в период Первой независимой Республики после завершения аграрной реформы 1920-х – начала 1930-х годов и составляло около 275,7 тысячи хозяйств.

В начале 2000-х их было более 140 тысяч, а к середине 2020-х годов сократилось до примерно 57,4 тысячи хозяйств. В стране обрабатывается 1,97 миллиона гектаров земли – около 30% всей территории.

Опять неурожай

Как свидетельствует документ Минземледелия, латвийских фермеров характеризует «низкая производительность с гектара и недостаточное внимание к качеству почвы: эффективно не используется потенциал главного сельскохозяйственного производственного ресурса – земли. Средний выпуск сельскохозяйственной отрасли на один гектар составляет лишь 971 евро, что по сравнению с другими странами ЕС составляет лишь 28,6%».

В результате, собственная продукция обеспечивает лишь 27% потребляемого Латвией продовольствия. Все остальное импортируется, причем с высокой долей добавленной стоимости (в то время как на экспорт идет преимущественно сырье).

Лучше меньше да лучше

Основные улучшения План предполагает в повышении плодородия почвы и эффективности ее использования. Росту конкурентоспособности помогут разделение хозяйств на 3 группы, и специфическая поддержка каждой из них. Принятие решений, основанных на данных, поспособствует финансовому здоровью села. Доступность рынка и управление рисками также нацелено на оздоровление крестьянских хозяйств, где ныне доля зависимости от внешнего финансирования достигает примерно 90% – в категории малых и средних.

Какие же группы хозяйств будут в Латвии? 5200 – крупные, 18 500 – растущие и 27 000 – экологические. Последние «создают сельский пейзаж, поддерживают среду и обеспечивают самопотребление…». То есть, не отсвечивают на рынке.

Где-то затерялось, правда, еще около 7 тысяч ныне существующих ферм. Хотя, вероятно, оные уже есть только на бумаге…