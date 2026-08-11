Только потребители успели привыкнуть к новым правилам для покупок на Temu и Shein, как ЕС готовит очередные изменения. С 12 августа 2026 года начнут применяться новые требования к упаковке, которые особенно беспокоят небольших производителей и продавцов, отправляющих товары покупателям в другие страны ЕС. В латвийском сегменте Threads уже обсуждают возможные расходы и дополнительную бюрократию, пишет Nasha.lv.

Поводом для дискуссии стал пост в социальной сети Threads латвийского пользователя Дмитрия, который написал, что новые правила могут существенно усложнить трансграничную торговлю для малого бизнеса. По словам автора поста, предпринимателям может потребоваться регистрироваться в каждой стране, куда они отправляют товары. Он также указал на возможные расходы — от 0 до 100 евро за регистрацию, а также дополнительные платежи за упаковку.

Другие пользователи приводят ещё более высокие суммы. Одна из участниц обсуждения утверждает, что ежегодная плата может составлять от 100 до 900 евро для каждой страны.

«Получается, малые производители будут отправлять товары только в страны, где уже есть большой спрос», — предположила пользовательница.

Именно на фоне таких цифр один из комментаторов коротко охарактеризовал ситуацию: «Как убить малый бизнес — 101».

Другие пользователи также не скрывают возмущения.

«Зеленая политика — уже слишком. С каждым разом придумывают всё больше», — написала одна из участниц обсуждения.

«Сами разрушают собственную экономику и возможности для роста», — считает другой комментатор.

«Всем этим странам действительно нужны наши вязаные варежки и серьги из бисера», — иронично заметила пользовательница, говоря о малых производителях.

При этом часть участников дискуссии призвала не делать поспешных выводов. В комментариях напомнили, что похожие требования к упаковке в некоторых странах ЕС существуют уже несколько лет.

«В Германии это уже несколько лет действует», — отметил один из пользователей.

Что известно на самом деле PPWR

С 12 августа 2026 года в Евросоюзе начнет применяться новый Регламент об упаковке и упаковочных отходах (PPWR). Он заменит действующие правила и введет единые требования к упаковке на всем рынке ЕС.

Регламент предусматривает, в частности, сокращение избыточной упаковки, повышение ее перерабатываемости, увеличение использования вторичного сырья и развитие многоразовой упаковки. К 2030 году вся упаковка, размещаемая на рынке ЕС, должна соответствовать требованиям перерабатываемости.

Новые обязанности затронут производителей, импортеров и продавцов, в том числе работающих через интернет. В зависимости от страны и вида деятельности у компаний могут возникнуть требования по регистрации, отчетности и расширенной ответственности производителя (EPR).

При этом единого тарифа на регистрацию или EPR во всем ЕС нет. Расходы зависят от национальных правил, вида и количества упаковки. Поэтому обсуждаемые в соцсетях суммы в €100–900 в год за одну страну нельзя считать официальной платой, установленной PPWR.

Часть требований появится позднее. Например, единая маркировка упаковки для сортировки отходов в общем случае начнет применяться с 12 августа 2028 года или позднее в зависимости от даты принятия соответствующих актов.

Таким образом, 12 августа — реальная дата начала применения PPWR, однако конкретные последствия и расходы для бизнеса будут зависеть от его деятельности и рынков, на которых он работает.

Против правил выступают и малые, и крупные компании

Недовольство новыми требованиями не ограничивается обсуждениями в соцсетях. Накануне вступления PPWR в силу против отдельных положений регламента выступили представители как малого бизнеса, так и крупных компаний.

В августе 2026 года представители микробизнеса и независимые продавцы начали кампанию с требованием ввести мораторий на трансграничные EPR-платежи и освободить небольших продавцов от части бюрократических требований. Среди их предложений — установить минимальный порог для микробизнеса и создать единое общеевропейское окно регистрации вместо необходимости разбираться с национальными системами.

Свои претензии высказал и крупный бизнес. В конце апреля более 130 руководителей компаний обратились к Еврокомиссии с просьбой отложить применение отдельных положений PPWR и дать бизнесу больше времени для подготовки. Среди вопросов, которые они подняли, — ограничения на PFAS и правила использования пластиковой термоусадочной пленки для мультиупаковок.

Таким образом, критика идет сразу с двух сторон: малый бизнес опасается прежде всего расходов и бюрократии, а крупные компании требуют больше времени и ясности по отдельным техническим требованиям регламента.