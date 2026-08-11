В среду, 12 августа, во время солнечного затмения оператор системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST) будет усиленно следить за балансом производства и потребления электричества. Несмотря на стремительный рост солнечной энергетики в Латвии, угрозы стабильности энергосистемы специалисты не ожидают.

Оператор системы передачи электроэнергии AS Augstsprieguma tīkls (AST) в среду, 12 августа, во время солнечного затмения усилит наблюдение за балансом производства и потребления электроэнергии, сообщили агентству LETA представители компании.

Хотя в Латвии все больше электроэнергии производится солнечными электростанциями, ожидаемое незадолго до заката затмение не создаст угрозы безопасной работе латвийской энергосистемы.

Член правления AST Гатис Юнгханс пояснил, что ожидаемое во время затмения сокращение солнечной генерации в европейской энергосистеме по масштабам сопоставимо с потреблением электроэнергии всей Финляндией.

Однако поскольку затмение произойдет перед заходом солнца, снижение солнечной генерации в Европе составит лишь около 3% от общего производства электроэнергии.

Несмотря на это, операторы систем передачи проводят подготовительные и координационные мероприятия. В отдельных случаях отменяются запланированные отключения инфраструктуры для проведения ремонтных работ, чтобы повысить гибкость энергосистемы.

«В энергосистеме стран Балтии и Латвии колебания солнечной генерации, вызванные затмением, не превысят уже привычного ежедневного диапазона изменений генерации. На этот раз солнечное затмение не окажет критического влияния на энергосистему, однако оно служит ценным уроком и напоминанием о возрастающем значении гибкости энергосистемы», — отметил Юнгханс.

В настоящее время общая установленная мощность солнечных электростанций в Латвии достигла примерно 1800 мегаватт (МВт) и продолжает расти.

В 2025 году солнечные электростанции произвели 9% всей потребленной в Латвии электроэнергии. В первой половине 2026 года их доля достигла уже 23% от объема потребления.

Согласно сообщению Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E, европейские операторы оценили ожидаемое сокращение производства и необходимые меры для сохранения баланса между генерацией и потреблением.

По прогнозам, наиболее заметное влияние затмения испытают Испания и Германия. По оценкам ENTSO-E, при ясной погоде производство электроэнергии солнечными электростанциями в Европе может кратковременно сократиться на 9,7 гигаватта (ГВт).

Когда затмение будет видно в Латвии

Солнечное затмение в Латвии начнется в среду вечером, вскоре после 20.00, а максимальной фазы достигнет примерно в 20.57, свидетельствует информация Латвийского астрономического общества.

Лучше всего явление будет наблюдаться в западной части Латвии. На востоке страны максимум затмения совпадет с заходом солнца либо к этому моменту Солнце уже скроется за горизонтом.

Таким образом, несмотря на необычное астрономическое явление и заметную зависимость современной энергосистемы от солнечной генерации, перебоев с электричеством из-за затмения в Латвии не ожидается. AST тем не менее будет внимательно контролировать ситуацию на протяжении всего события.