Последняя круглосуточная аптека в Даугавпилсе сократила время работы - теперь купить лекарства здесь можно только до 23:00. Это означает, что во всем Латгальском регионе больше не осталось ни одной работающей по ночам аптеки. Ближайшая находится в Риге.

Фармацевты отмечают, что содержать ночную торговлю медикаментами нерентабельно, поэтому данная услуга будет становиться все менее доступной по всей стране. Уже сейчас по всей Латвии осталось всего шесть круглосуточных аптек, и половина из них работает в Риге. Министерство здравоохранения решения проблемы не обещает. Аптека на улице Смилшу в Даугавпилсе была единственной во всей Латгале. Теперь на ее дверях указаны адреса трех ближайших круглосуточных аптек. Все они находятся в Риге - на ул. Виенибас гатве, Бривибас и Чака. Дорога до них из Даугавпилса занимает около трех часов.

Тот факт, что в Даугавпилсе теперь нет ночной аптеки, стал неприятным сюрпризом для местных жителей.

"Весной у малыша начали болеть ушки, срочно нужны были капли, которых дома не оказалось. Я приходила именно в эту аптеку. Родителям теперь придется тяжело, ведь не будет места, где можно купить лекарства в любое время. Это очень плохо, нужно что-то делать", - говорит жительница Даугавпилса Виктория.

В других городах Латгале возможность купить лекарства ночью исчезла еще несколько лет назад. Заведующая даугавпилсской аптекой Наталия Шершнева рассказала, что решение изменить график работы было продиктовано двумя причинами.

"Очень сложно найти специалистов. В аптеке могут работать только фармацевты или помощники фармацевтов. Чтобы обеспечить круглосуточный режим, аптеке нужно как минимум четыре специалиста. Одна сотрудница ушла на пенсию, у второй - маленький ребенок. Осталось только двое, кто готов работать по ночам. Это первая причина. Вторая - клиентов очень мало, всего около десяти человек за ночь", - рассказала Шершнева. Отсутствие круглосуточных аптек - проблема не только Латгале. Помимо трех круглосуточных аптек в Риге, они есть еще только в Елгаве, Тукумсе и Вентспилсе.