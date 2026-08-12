Резкий рост цен на природный газ в Европе пока не отразился на расходах жителей Латвии, однако уже через несколько месяцев это может привести к увеличению коммунальных платежей, а затем — к подорожанию продуктов и других товаров. Об этом предупреждает главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Стоимость природного газа в Европе продолжает стремительно расти. Биржевая цена газа TTF за последние пять торговых дней увеличилась на 14%, за месяц — на 24%, а с начала года — уже на 83%, приблизившись к максимальному уровню 2026 года.

По оценке главного экономиста банка Citadele Карлиса Пургайлиса, жители Латвии почувствуют последствия позже, чем в Литве и Эстонии, однако общий эффект будет сопоставимым.

Главная причина задержки — особенности формирования тарифов. Если на свободном рынке стоимость энергоресурсов меняется практически сразу, то регулируемые тарифы на тепло и коммунальные услуги пересматриваются значительно позже.

Это означает, что нынешний скачок цен не приведет к немедленному росту счетов. По расчетам банка, влияние станет заметным примерно через три месяца в общей инфляции, через четыре месяца — в ценах на продукты питания, а через пять месяцев — в стоимости жилья и коммунальных услуг.

Позже рост затрат может распространиться и на другие сферы. Цены на услуги и рестораны, по оценкам банка, реагируют примерно через десять месяцев после подорожания газа.

Экономист отмечает, что причиной нынешнего роста цен стали сразу несколько факторов. Помимо геополитической напряженности вокруг Ирана и сохраняющихся ограничений судоходства через Ормузский пролив, Европа сейчас ускоренно пополняет газовые хранилища. Они заполнены лишь примерно на 60%, тогда как обычно к этому времени показатель достигает около 80%, а целевой уровень Еврокомиссии составляет 90%.

Что важно для жителей Латвии, основная нагрузка придется именно на коммунальные платежи. По оценке банка, если цена газа увеличивается на 10%, расходы на жилье и коммунальные услуги в среднем вырастают примерно на 1,4%, тогда как влияние на большинство других категорий товаров и услуг значительно слабее.

В целом банк прогнозирует, что повышение цены газа на 10% увеличивает общий уровень потребительских цен в Латвии примерно на 0,5% в течение года. Аналогичный эффект ожидается и в соседних странах Балтии, однако в Латвии он проявляется позже.

По словам Пургайлиса, у такой задержки есть и положительная сторона: у домохозяйств и предприятий остается больше времени, чтобы подготовиться к возможному росту расходов на отопление, коммунальные услуги и продукты питания.