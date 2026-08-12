В этом году урожай картофеля в Латвии может оказаться лучше прошлогоднего благодаря более благоприятным условиям выращивания. Однако фермеров беспокоит другое — закупочные цены остаются слишком низкими и, по их словам, уже не покрывают растущие расходы.

Площадь посадок картофеля в Латвии в этом году сократилась с 7600 до 7200 гектаров, однако урожайность может оказаться выше, чем год назад. Окончательные итоги станут известны после завершения уборочной кампании.

Прошлым летом урожай серьезно пострадал из-за затяжных дождей. В этом сезоне ситуация выглядит лучше, хотя в отдельных регионах июльские ливни вновь доставили аграриям немало проблем.

Владелица хозяйства «Индрани» в Талсинском крае Элита Эрдмане рассказала, что картофель выращивается на площади 34 гектара. По предварительным оценкам, урожайность может составить около 30 тонн с гектара. Однако она опасается, что часть картофеля, долго находившегося под водой после сильных дождей, может испортиться во время хранения.

При этом главной проблемой фермеры называют не урожай, а цены. Сейчас ранний картофель в рознице продается примерно по одному евро за килограмм, однако при оптовых закупках производителям предлагают всего 15–16 центов за килограмм.

По словам Эрдмане, такие цены держатся уже несколько лет и не соответствуют реальным затратам на производство. Она считает, что минимальная закупочная цена должна составлять не менее 20 центов за килограмм, особенно с учетом подорожания топлива и других расходов.

Для покупателей низкие цены означают более доступный картофель. Однако для производителей это сокращает прибыль и усложняет развитие хозяйств, несмотря на хороший урожай.

Председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков Айга Краукле также обращает внимание на ситуацию в Европе. По ее словам, после прошлогоднего перепроизводства многие страны, включая Германию, Польшу, Нидерланды и Бельгию, сократили площади посадок картофеля. Однако, по ее мнению, государственная поддержка позволяет европейским хозяйствам продолжать инвестировать в технику и производство, из-за чего предложение картофеля на рынке остается высоким.

Окончательно оценить нынешний сезон латвийские картофелеводы смогут только после завершения уборки урожая осенью. Именно тогда станет понятно, насколько оправдались надежды на более высокий урожай и смогут ли производители компенсировать его низкими закупочными ценами.