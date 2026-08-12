Хотя латвийские компании по-прежнему значительно отстают от среднего показателя по Европейскому Союзу (ЕС) в использовании облачных решений, существует отрасль, в которой удаленный доступ к данным, хранящимся в облаке, является повседневностью. Это бухгалтерия.

В опросе, проведенном агентством социологических исследований Norstat, выяснилось, что удаленную работу с бухгалтерскими данными практикуют уже 77% всех поставщиков бухгалтерских услуг. Среди штатных бухгалтеров компаний этот показатель также сравнительно высок – 66%.

Ранее сообщалось, что согласно отчету статистического бюро ЕС Eurostat, в 2025 году лишь 44% латвийских компаний платили за услуги облачных вычислений. Хотя доля таких компаний за два года выросла на девять процентных пунктов, по этому показателю мы все еще отстаем от обоих балтийских соседей и среднего показателя по ЕС. В Литве платными облачными услугами в прошлом году пользовались 58% компаний, в Эстонии – даже 60%, а в среднем по всему блоку – 52,7% компаний.

Тем не менее, в бухгалтерской отрасли доля использования облачных сервисов в Латвии очень высока. Суммируя ответы всех участников опроса Norstat, видно, что бухгалтерские данные в облачных хранилищах хранят 70% компаний. Среди поставщиков бухгалтерских услуг их доля составляет 77%, а среди всех остальных – 66%.

Соответственно, еще 12% и 13% респондентов хотели бы использовать такую возможность, если бы их бухгалтерская система это позволяла. Это позволяет прогнозировать, что в ближайшие годы уже 8 из каждых 10 латвийских компаний будут управлять бухгалтерскими данными в облачных версиях компьютерных программ.

«Внедрение современных цифровых решений в латвийскую бухгалтерскую отрасль произошло весьма стремительно, и это определенно поможет развеять миф о бухгалтерии как об очень консервативной профессии. Стремительный переход наглядно показывают изменения доли пользователей облачной версии системы бизнеса и бухучета Jumis. В 2016 году облачный сервис использовали лишь около 3% всех наших клиентов. Накануне пандемии доля пользователей выросла до 33%, в конце 2023 года облачную версию Jumis использовали уже 93% клиентов, а сегодня это делают почти все», – дает краткий обзор истории цифровизации отрасли руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Исследование проводилось в июне 2026 года, было опрошено 370 крупных, средних и малых предприятий Латвии.