Латвийская промышленность в этом году продолжает расти, однако темпы роста остаются неравномерными в разных отраслях и по-прежнему зависят от нестабильной внешней конъюнктуры и спроса. К такому выводу пришли экономисты латвийских банков.

Что там в проливе?

Агнесе Пуке, экономист Банка Латвии:

– Давление на промышленность Латвии оказали введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, а также проблемы с судоходством через Ормузский пролив.

Влияние этих факторов различается в зависимости от отрасли и рынка, однако опросы производителей показывают, что серьезных проблем с обеспечением сырьем пока не возникло. Тем не менее значение сырьевого фактора в последние кварталы несколько возросло, хотя и не настолько сильно, как в среднем по Европейскому союзу.

Хорошая новость: значительные инвестиции, сделанные в промышленность в предыдущие годы, позволяют латвийским предприятиям сохранять конкурентоспособность и продолжать развитие.

Проблемы на лесоповале

Петерис Страутиньш, главный экономист:

– В июне объем производства в обрабатывающей промышленности по сравнению с маем сократился на 0,3%. Однако в целом результаты остаются положительными: за первое полугодие выпуск продукции увеличился на 4%, а во втором квартале рост составил 6,2%.

Ситуация в крупнейших отраслях промышленности существенно отличается.

Наиболее быстрый рост сейчас демонстрируют металлообработка и машиностроение. Хорошие результаты показывает и пищевая промышленность. А вот деревообрабатывающая отрасль продолжает переживать сложный период.

В первом полугодии производство готовых металлических изделий выросло на 18,9%, электроники — на 15%, оборудования — на 8,3%, электротехнической продукции — на 3,4%, а продукции автомобильной промышленности — на 0,3%.

Успех металлообработки объясняется сразу несколькими факторами. Среди них — быстрое развитие оборонной промышленности в Европе, строительство дата-центров и масштабные проекты, финансируемые европейскими фондами.

Главной проблемой остается кризис европейского автопрома. Именно он ограничивает рост предприятий, выпускающих комплектующие для автомобильной промышленности.

Пищевая промышленность также продолжает уверенно развиваться. За первое полугодие производство увеличилось на 5,9%, а в июне — на 5,7%. Рост обеспечили новые инвестиции, расширение производственных мощностей и выход предприятий на новые экспортные рынки.

Ситуация в деревообработке значительно сложнее. Производители древесных гранул сегодня выигрывают благодаря высокому спросу на свою продукцию. Хорошие результаты показывают и предприятия, выпускающие древесные плиты, чему способствует отсутствие конкуренции со стороны попавших под санкции производителей из России и Беларуси, а также вложения в модернизацию производства.

Однако крупнейший сегмент отрасли — производство пиломатериалов — по-прежнему испытывает серьезные трудности. Причинами остаются низкая активность строительного сектора в Европе и высокие процентные ставки, которые продолжают сдерживать инвестиции в строительство жилья.

Среди небольших отраслей промышленности наиболее впечатляющий рост зафиксирован в текстильной промышленности, где объем производства в июне увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Значительный рост показала и химическая промышленность — выпуск продукции здесь увеличился на 52,2%.

Кто-то с убытком, а кто-то с прибытком

Карлис Пургайлис, главный экономист:

– Промышленность Латвии продолжает демонстрировать позитивную динамику, хотя темпы роста в отдельных секторах существенно отличаются. Основным двигателем роста остается именно обрабатывающая промышленность. Дополнительный вклад внесла добывающая отрасль, где объем производства вырос на 13,8%.

При этом производство электроэнергии и газа, напротив, сократилось почти на 30%, что заметно сдержало общий рост всей промышленности.

Результаты латвийских предприятий становятся все более неоднородными. Часть отраслей успешно развивается, тогда как другие продолжают сталкиваться с серьезными трудностями.

Дальнейшие перспективы будут во многом зависеть от восстановления экономики крупнейших торговых партнеров Латвии и от развития международной политической ситуации.