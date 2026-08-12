После Риги самым быстрорастущим регионом Латвии в прошлом году стала Видземе. По оценке главного экономиста банка Luminor Петериса Страутиньша, главным двигателем роста стала не заготовка древесины, а ее глубокая переработка с высокой добавленной стоимостью.

Экономика Видземе в прошлом году росла быстрее, чем в остальных регионах Латвии, уступив лишь столичному региону. Об этом сообщил главный экономист банка Luminor Петерис Страутиньш, ссылаясь на данные исследования банка.

Хотя для лесной отрасли 2025 год в целом оказался скорее средним, именно в Видземе сектор показал хорошие результаты. По словам экономиста, успех обеспечила не столько заготовка древесины, сколько ее переработка в продукцию с высокой добавленной стоимостью — мебель, строительные конструкции, элементы зданий, упаковку и игрушки.

Лесная отрасль формирует около трети экспортной экономики Видземе. Для сравнения, в Земгале и Курземе ее доля составляет примерно пятую часть, а в остальных регионах страны — еще меньше. Особенно велика роль деревообрабатывающей промышленности в Смилтенском, Гулбенском, Алуксненском и Мадонском краях, где более половины доходов предприятий от продаж за пределами своих муниципалитетов и за рубежом приходится именно на отрасли, связанные с древесиной.

При этом Видземе не является самым лесистым регионом Латвии. Страутиньш отмечает, что ее преимущество заключается именно в развитой переработке пиломатериалов, включая производство мебели и строительных конструкций.

Среди муниципалитетов региона наиболее быстрый рост доходов работников экспортных отраслей в прошлом году был зафиксирован в Валкском крае. Во многом этому способствовало развитие предприятия по переработке пластмасс Pepi Rer, хотя экономист отмечает, что рост происходил с относительно невысокой стартовой базы.

Наиболее экономически развитыми муниципалитетами Видземе остаются Валмиерский и Смилтенский края. При схожем уровне доходов структура их экономики существенно различается. Экономика Валмиеры более диверсифицирована, а важную роль в ней играет производство стекловолокна и изделий из него. В Смилтенском крае, напротив, основой экономики остаются традиционные отрасли, связанные с добычей и переработкой природных ресурсов.

До 2023 года Валмиера была единственной территорией за пределами Рижского региона, где валовой внутренний продукт на душу населения превышал средний показатель по стране. В 2022 году среди муниципалитетов вне Риги лидером по этому показателю был Смилтенский край, однако в 2023 году его опередили Ливанский и Валмиерский края.

За последнее десятилетие заметный экономический рост также продемонстрировали Мадонский и Алуксненский края. В период с 2014 по 2025 год наиболее высокие темпы роста экспортной экономики в процентном выражении показал Алуксненский край, тогда как наибольший прирост доходов на одного жителя в денежном выражении был зафиксирован в Смилтенском крае.

По словам Страутиньша, лесная отрасль вместе с сельским хозяйством, пищевой промышленностью и добычей торфа обеспечивает около двух третей экспортной экономики Видземе. Однако для дальнейшего развития региону необходимо диверсифицировать экономику, поскольку возможности природных ресурсов ограничены.

Экономист также обратил внимание, что в Видземе сравнительно слабо представлены металлообработка и инженерные отрасли. Именно эти сферы обычно обеспечивают более высокие зарплаты и обладают большим потенциалом для создания продукции с высокой добавленной стоимостью, поэтому их развитие могло бы стать одним из ключевых направлений роста региона.

При этом в Видземе успешно работают компании, деятельность которых распространяется далеко за пределы региона. Так, один из крупнейших производителей мебели в Латвии — Avoti — имеет головной завод и офис в Лизуме Гулбенского края, а в этом году открыл новое производство в Резекне.

Крупнейшей компанией Видземе по обороту остается розничная сеть Madara 89, штаб-квартира которой находится в Смилтене, а магазины работают по всей стране. В Валмиере также расположены компании, оказывающие услуги по всей Латвии, в том числе строительная фирма Woltec.

По словам Страутиньша, размещение в Видземе головных офисов таких предприятий создает в регионе высокооплачиваемые рабочие места в сфере управления, финансов, логистики и других офисных профессий, хотя традиционно подобные функции в Латвии сосредоточены в Риге.

Исследование Luminor показывает, что Видземе уже не ограничивается ролью поставщика древесины. Благодаря развитию глубокой переработки и появлению крупных компаний регион стал одним из локомотивов экономики Латвии, однако для сохранения высоких темпов роста ему предстоит активнее развивать высокотехнологичные отрасли и снижать зависимость от природных ресурсов.