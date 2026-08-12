Экспорт кофе из Колумбии практически прекратился после разрушительного землетрясения. Повреждения дорог и тоннелей заблокировали путь к главному экспортному порту страны — Буэнавентуре, а альтернативные маршруты пока не способны заменить привычную логистику.

О последствиях стихийного бедствия для кофейной отрасли рассказал глава Национальной ассоциации экспортеров кофе Колумбии (Asoexport) Густаво Гомес, сообщает Bloomberg.

По его словам, сейчас экспортные операции фактически приостановлены. Отдельные партии еще могут отправляться за границу, однако полноценные поставки невозможны. Когда удастся полностью восстановить движение по поврежденным дорогам, пока неизвестно.

Главной проблемой стала ситуация на трассе Кали — Буэнавентура. Из-за землетрясения на дороге образовались завалы, повреждены тоннели, поэтому доступ к Буэнавентуре — основному экспортному порту Колумбии — оказался серьезно затруднен.

Теоретически часть грузов можно перенаправить через карибские порты Картахена и Санта-Марта. Однако быстро перестроить логистику мешает острая нехватка грузового транспорта.

Ситуацию осложняет и время, когда произошло землетрясение. Сейчас в южных кофейных регионах страны — Кауке, Нариньо, Валье-дель-Кауке и Уиле — идет сбор урожая. Это означает, что объем кофе, который необходимо оперативно доставлять к портам, остается высоким.

Колумбия занимает второе место в мире по производству арабики и ежемесячно отправляет на экспорт около миллиона 60-килограммовых мешков кофе.

Таким образом, последствия землетрясения могут выйти далеко за пределы пострадавших районов. Если транспортное сообщение с Буэнавентурой не удастся быстро восстановить, перебои с поставками одного из крупнейших мировых производителей арабики способны отразиться и на международном кофейном рынке.