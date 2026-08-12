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«Почему мы просто наблюдаем?» Литовский бизнесмен призвал Вильнюс вложить 50 млн евро в airBaltic 1 448

Бизнес
Дата публикации: 12.08.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: самолет airbaltic
ФОТО: LETA

Литве уже не раз предлагали присоединиться к капиталу латвийской airBaltic, но Вильнюс не решился на инвестицию. Теперь известный литовский бизнесмен Паулюс Григас вновь призвал государство воспользоваться моментом и вложить около 50 млн евро, чтобы получить влияние на развитие латвийской авиакомпании.

На фоне очередных дискуссий о будущем латвийской авиакомпании airBaltic известный литовский бизнесмен, генеральный директор строительной компании KRS Паулюс Григас предложил Литве стать одним из значимых совладельцев перевозчика. В своем обращении в социальных сетях он предложил государству найти около 50 млн евро для приобретения доли в airBaltic.

Бизнесмен признает, что не является специалистом ни в авиации, ни в финансах, однако считает, что вопрос необходимо рассматривать прежде всего как стратегический.

"Говорю в принципе. Авиакомпания сегодня - это не только самолеты. Это экономическая инфраструктура, как порт, автомагистраль или энергетическое соединение", - заявил он.

По мнению Григаса, airBaltic имеет большое значение не только для Латвии, но и для Литвы, поскольку именно эта авиакомпания обеспечивает значительную часть воздушного сообщения из Вильнюса с европейскими городами. "Из Вильнюса в европейские столицы мы чаще всего летаем их крыльями", - отметил предприниматель.

Он перечислил деловые поездки, туризм, возвращение студентов домой и приезд иностранных туристов как примеры того, насколько важна авиасвязь для литовской экономики.

Григас считает, что наличие прямых авиарейсов влияет не только на удобство пассажиров, но и на решения иностранных компаний. "Каждый новый прямой маршрут - это и турист, и конференция, и решение открыть офис в Вильнюсе, а не в Варшаве", - написал он.

Литва уже получала предложение

Идея участия Литвы в капитале airBaltic не нова. В июне 2025 года Латвия официально объявила, что предложит Литве и Эстонии рассмотреть возможность участия в капитале авиакомпании. Латвийское Министерство сообщения прямо отмечало, что воздушное сообщение airBaltic приносит пользу экономике, туризму и конкурентоспособности всех трех стран Балтии.

В 2025 году речь шла о возможности приобрести до 10% акций airBaltic примерно за 14 млн евро. Литва первоначально решила изучить предложение. Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас поручил государственным аэропортам оценить его, а министр транспорта Евгениус Сабутис заявил, что Вильнюсу нужны дополнительные финансовые и операционные данные о компании. В конечном итоге на уровне правительства Литвы решение о приобретении доли принято не было.

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#Литва #туризм #авиация #инвестиции #финансы #Латвия #бизнес #airbaltic #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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