Производители голубики в Латвии по-разному оценивают нынешний сезон: в отдельных хозяйствах из-за зимних морозов урожай оказался на 80% ниже ожидаемого, тогда как в других удалось сохранить прошлогодние объемы. Дополнительной проблемой остается нехватка рабочих рук.

Для части латвийских производителей голубики нынешний сезон оказался одним из самых сложных за последние годы. По словам председателя правления Латвийской ассоциации плодоводов Мары Рудзате, продолжительные зимние морозы повредили кусты, и в некоторых хозяйствах удастся собрать лишь около 20% от запланированного урожая.

По ее словам, похожая ситуация уже наблюдалась в 2023 году. В хозяйстве Arosa-R, например, вместо ожидаемых пяти тонн ягод с гектара рассчитывают получить примерно одну тонну.

Однако ситуация по стране неоднородная. В Видземе зимние условия оказались более благоприятными, поэтому там урожайность сохранилась на приемлемом уровне.

Есть хозяйства, которым удалось избежать серьезных потерь. Владелец хозяйства Strēlnieki Янис Биерандс рассказал, что в его случае морозы практически не повредили посадки, поэтому урожай соответствует прошлогоднему.

В хозяйстве Staiceles krūmmellenes ожидают снижение урожая примерно на 40%. Совладелица предприятия Эрика Межуле отмечает, что окончательные итоги можно будет подвести лишь после завершения сбора ягод в конце августа.

Помимо погодных условий производители сталкиваются и с другой проблемой — нехваткой сезонных работников. По словам Рудзате, интерес местных жителей к такой работе снижается, а привлекать иностранных работников становится все сложнее. При этом полностью механизировать сбор высокорослой голубики пока невозможно.

Из-за дефицита рабочей силы многие хозяйства все чаще делают ставку на самосбор, когда покупатели сами приезжают за ягодами. Однако воспользоваться такой возможностью могут не все. Например, в Staiceles krūmmellenes от этой практики в нынешнем сезоне отказались, поскольку урожая едва хватает для выполнения обязательств перед постоянными клиентами.

Производители отмечают, что цены на голубику в этом году выросли, но заработать на этом в полной мере латвийским хозяйствам не удается. Причина — хороший урожай в Польше, которая остается одним из крупнейших поставщиков ягод в регионе и во многом определяет рыночные цены.

Таким образом, сезон голубики в Латвии складывается неодинаково: одни хозяйства потеряли значительную часть урожая из-за морозов, другие сохранили прошлогодние показатели. Окончательные результаты станут известны после завершения уборки в конце августа.