С 12 августа в Евросоюзе начинают действовать отдельные положения нового Регламента об упаковке. Хотя его цель — сократить количество отходов, представители малого бизнеса опасаются, что выполнение новых требований сделает небольшие поставки в другие страны ЕС экономически невыгодными.

В Европейском союзе начали применять первые положения нового Регламента об упаковке, который должен сделать упаковку более экологичной и пригодной для переработки. Однако для небольших латвийских компаний, продающих товары через интернет в другие страны ЕС, нововведения могут обернуться дополнительными расходами, сопоставимыми с их доходами.

В редакцию TV3.lv обратился предприниматель, который поставляет свою продукцию в 11 стран Евросоюза. В каждой из них объем продаж невелик — от 20 до 500 евро в год. Именно поэтому новые обязательные расходы вызывают у него наибольшее беспокойство.

По его расчетам, только регистрация в разных странах может стоить не менее 1240 евро в год — примерно столько же, сколько приносит весь экспорт на эти рынки. К этому добавятся затраты на учет упаковки, отчетность, консультации, а в некоторых государствах — еще и услуги уполномоченного представителя.

Особенно показателен пример Ирландии. По словам предпринимателя, за год туда отправляется всего около 20 граммов упаковки, однако фиксированный платеж может составить около 402 евро. Такой пример не отражает ситуацию во всех странах, но показывает, с какими расходами могут столкнуться небольшие экспортеры.

Если для крупной компании несколько сотен евро административных расходов почти незаметны, то для ремесленников, самозанятых и небольших производителей ситуация выглядит иначе. В отдельных случаях соблюдение требований может «съесть» значительную часть оборота или вовсе сделать продажи в конкретной стране бессмысленными.

Член правления Латвийской ассоциации малого и среднего предпринимательства Тамара Рубене подчеркивает, что сама идея сокращения упаковочных отходов не вызывает возражений.

«Я не выступаю против этого процесса, но он должен предусматривать период адаптации и возможность приспособиться», — сказала она.

По ее словам, главная проблема заключается в том, что предприниматели пока не понимают, как именно выполнять новые требования.

«На данный момент таких решений просто нет. Технически их нет», — отметила Рубене.

В Министерстве климата и энергетики напоминают, что 12 августа вступают в силу лишь отдельные положения регламента. Многие требования, включая обязательную маркировку упаковки, начнут действовать значительно позже — ориентировочно не раньше конца 2028 года. Это означает, что новые правила будут вводиться постепенно.

При этом уже сейчас компаниям необходимо готовиться к оформлению деклараций о соответствии упаковки требованиям ЕС и хранить техническую документацию в течение нескольких лет. Для некоторых экспортеров дополнительной статьей расходов может стать необходимость назначить уполномоченного представителя в отдельных странах, например в Германии.

Тамара Рубене считает, что бизнесу нужен более длительный переходный период и понятные инструкции.

«Мы — маленькая страна, маленькая экономика, и большинство наших предпринимателей — малый бизнес. Мы не можем за один день просто приспособиться к совершенно новым условиям», — подчеркнула она.

В то же время эксперт признает, что сам принцип ответственности производителя за упаковку в стране, где продается товар, является логичным. По ее мнению, главная дискуссия сегодня касается не самой идеи, а стоимости и практического исполнения новых требований.

Для Евросоюза новый регламент — шаг к сокращению отходов, а для малого бизнеса главный вопрос пока остается прежним: окупятся ли продажи за границу после появления новых обязательных расходов.