Полученные средства Grand Credit направит на развитие бизнеса, расширяя возможности кредитования для своих клиентов и способствуя росту экономики Латвии, а также на рефинансирование ранее выпущенных облигаций.

В рамках выпуска размещаются корпоративные облигации Grand Credit сроком на пять лет с годовой купонной ставкой 6%. Первичное размещение облигаций будет осуществляться поэтапно, минимальная сумма инвестиций составляет 100 000 евро на одну сделку.

«Облигации являются эффективным инструментом привлечения средств для развития бизнеса, который на латвийском рынке капитала только начинает использоваться. Мы очень позитивно оцениваем растущий интерес наших клиентов к этим возможностям, и со своей стороны обеспечиваем профессиональное сопровождение на всех этапах эмиссии. Выпуск облигаций Grand Credit — хороший пример того, как успешная латвийская компания использует лучшую мировую практику для привлечения ресурсов и расширения кредитования в стране», — подчеркивает Елена Бурая, председатель Правления Rietumu Banka.

Полученное финансирование Grand Credit направит на увеличение объемов кредитования своих клиентов, прежде всего малых и средних предприятий Латвии. Это позволит расширить кредитный портфель, одновременно способствуя росту бизнес-активности и инвестиций в экономику страны.

«Этот выпуск облигаций позволит Grand Credit диверсифицировать источники финансирования, обеспечив дальнейший рост объемов кредитования и устойчивое развитие компании. Мы сотрудничаем с Rietumu Banka уже много лет, поэтому выбрали банк своим партнером и для проведения эмиссии. Мы высоко оцениваем профессиональную поддержку команды банка на всех этапах подготовки и реализации данного процесса. Благодаря этому получение необходимых заемных средств для наших клиентов станет еще доступнее», — отмечает член Правления Grand Credit Инита Новика.

Выпуск облигаций позволяет предприятиям диверсифицировать источники финансирования, привлекая капитал на рынке ценных бумаг. Наряду с банковским кредитованием данный инструмент открывает бизнесу дополнительные возможности для реализации более масштабных проектов, что положительно влияет на экономику страны в целом. Для инвесторов — как юридических, так и физических лиц — это, в свою очередь, означает более широкий выбор инвестиционных инструментов и дополнительные возможности увеличения капитала.

Rietumu Banka на протяжении многих лет предоставляет своим клиентам брокерские услуги и услуги по управлению инвестиционными портфелями. Расширяя спектр сервиса, банк также начал проводить эмиссии корпоративных облигаций, что дает клиентам дополнительные возможности привлечения финансирования для реализации их новых проектов.

О Rietumu Banka

Rietumu Banka – крупнейший латвийский банк с местным капиталом и один из ведущих банков в Балтийском регионе. Деятельность банка направлена на обслуживание крупных и средних предприятий в Латвии и других странах Балтии и Европы, а также состоятельных частных лиц. Клиентами Rietumu Banka являются компании, работающие в таких сферах как зеленая энергетика, производство продуктов питания и других товаров, коммерческая и жилая недвижимость, строительство, импортные и экспортные операции, логистика, торговля, финансовые услуги, технологии, и других отраслях.

О Grand Credit

Grand Credit — латвийская финансовая компания, основанная в 2007 году и специализирующаяся на кредитовании юридических и физических лиц. Предприятиям предлагаются программы кредитования «Универсальный кредит», «Прямые инвестиции», «Смешанная система финансирования» и «Финансирование проектов развития». Частным клиентам доступны кредиты на различные цели, в том числе на ремонт, завершение строительных работ и другие нужды. Кроме того, Grand Credit предлагает услуги по рефинансированию ранее полученных кредитов.