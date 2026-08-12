Даугава в пределах исторического центра столицы – река настолько же красивая, насколько малоподвижная. Не то что полноводная Темза, но даже маленькая Влтава выигрывают по количеству разнообразных плавсредств, бороздящих водные просторы.

Видимо, на фоне многолетнего отсутствия полноценного морского вокзала и упадка торгового порта, в этот понедельник депутаты Рижской Думы из Комитета по городскому развитию, руководимого Эдгарсом Бергхолцсом («Объединенный список») решились на нетривиальный шаг – сели в речной трамвайчик и отправились в устье на экскурсию. А попутно внимали докладам и дискуссиям…

Есть куда пристать

Вроде бы и с инфраструктурой для водного транспорта у нас все в порядке – только на Городском канале 5 пристаней. А еще на правом берегу Даугавы – 12, на левом – 7, на острове Закюсала – 2. Это все только в центре, без учета выходящих к реке «спальных» районов и территории Рижского порта.

Однако, как констатируется в информационном материале Комитета по городскому развитию, «нет одного института, который отвечал бы за водный транспорт как таковой, и все техническое обеспечение и развитие». К тому же, против Департамента внешней среды и мобильности идет судопроизводство по результатам аукциона на пристани…

По оценке экспертов, ныне существующие принципы аренды причалов «не порождают благоприятных условия для создания соединяющих маршрутов», «высокие цены аукционов аренды удорожают услуги пользователей».

Водный транспорт Риги не интегрирован в единую систему мобильности города, как это имеет место в самых разных местах. Вашему автору удавалось прокатиться по простому тарифу – как в метро или автобусе – через устье реки Тежу в Лиссабоне, где стоит огромная статуя Христа; в Хельсинки до крепостного архипелага Суоменлинна-Свеаборг в Финском заливе; а в Нью-Йорке, этой цитадели капитализма, огромные паромы ходят на Стейтен-айленд вообще совершенно бесплатно. Город как бы показывает – ну вот мост мы построить не можем, поезжайте на корабле, мимо Свободы.

На фоне запущенных соединений

Как раз «мостовая» тема и актуализировала паромный вопрос – скоро то ли полностью, то ли частично закроется на ремонт Вантовый мост, и, указывает сообщение думского органа, «еще более будет затруднено движение жителей между обоими берегами Даугавы, особенно в северной части города».

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять – от крайнего, на сейчас, Вантового моста, ниже по течению, главная река республики имеет гораздо большую протяженность, чем до южной административной границы в районе Дарзини, соответственно, 15 км и 11-12 км. Однако на южном участке находятся также Каменный, Островной и Южный мосты.

Северная же часть города не связана с левым берегом от слова никак – а ведь там планировались, с юга на север: мосты Ханзас (в створе одноименной улицы), Северный (с Кундзиньсалы), Приморский (от Милгрависа). Кроме последнего, уже окончательно вычеркнутого, два других соединения стоят в Стратегии долгосрочного развития Риги до 2030 года.

По мнению городских планировщиков, для повседневного передвижения рижан можно было бы использовать 4 потенциальных водных маршрута: Болдерая-Вецмилгравис, Болдерая-Саркандаугава, Ильгюциемс-Центр, Ильгюциемс-Саркандаугава. И для перевозки пассажиров мимо пробок, и для отдыха и популяризации рижских окраин! Рижский Свободный порт с его обширной территорией – по обоим берегам северней Вантового моста, также мог бы поучаствовать в устройстве причалов; для этого необходимо изменить локальное планирование, провести аренду земли.

Отдать концы!

В настоящее время в Риге взвешиваются варианты частных речных операторов – и муниципального водного транспорта.

В первом сценарии город вкладывается только в причалы, маршруты могут быть гибче, но Рига не получает гарантии выполнения услуги и не интегрирует ее в общую транспортную сеть. Для городского маршрута потребуется дотация бюджета.

В первую очередь планируется запустить «пилотный» проект – в 2027 году появится рейс Болдерая-Вецмилгравис, полученные данные можно будет использовать для прогнозирования популярности водного транспорта как такового. Предполагается 8 рейсов в день – по 4 утром и вечером, цена будет как у общественного транспорта, по 1,5 евро. Болдерайская пристань расположится у моста на Даугавгриву, а в Вецмилгрависе – у улицы Мелдру.

Что касается речных моряков, то Департамент развития города провел исследование рынка, и обнаружил двух потенциальных операторов, которые могли бы взяться за штурвал.