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Смертельное пике - цена облигаций airBaltic с начала года рухнула на 83,5% 4 265

Бизнес
Дата публикации: 12.08.2026
LETA
Изображение к статье: самолет airbaltiс и купюры в воздухе

Цена облигаций латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" с понедельника, 10 августа, снизилась на 42,1% - до 16 500 евро, свидетельствует информация "Deutsche Borse".

С начала этого года, когда цена облигаций составляла 99 750 евро, она снизилась на 83,5%. В конце июля цена облигаций составляла 36 000 евро.

В 2024 году "airBaltic" выпустила облигации на сумму 380 миллионов евро с процентной ставкой 14,5% годовых и номинальной стоимостью 100 000 евро за облигацию, при этом государство приобрело облигации на сумму 50 миллионов евро.

"airBaltic" уже долгое время ищет возможности для стабилизации финансового положения компании, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.

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#финансы #Латвия #облигации #airbaltic #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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