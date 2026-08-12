Цена облигаций латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" с понедельника, 10 августа, снизилась на 42,1% - до 16 500 евро, свидетельствует информация "Deutsche Borse".

С начала этого года, когда цена облигаций составляла 99 750 евро, она снизилась на 83,5%. В конце июля цена облигаций составляла 36 000 евро.

В 2024 году "airBaltic" выпустила облигации на сумму 380 миллионов евро с процентной ставкой 14,5% годовых и номинальной стоимостью 100 000 евро за облигацию, при этом государство приобрело облигации на сумму 50 миллионов евро.

"airBaltic" уже долгое время ищет возможности для стабилизации финансового положения компании, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.