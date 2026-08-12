Латвийский фермер спросил министра земледелия Улдиса Аугулиса, почему страна десятилетиями остается в конце списка по сельскохозяйственной поддержке ЕС. Министр признал проблему и рассказал, почему нынешний принцип распределения европейских денег не устраивает Латвию.

Почему латвийские фермеры спустя много лет после вступления страны в Евросоюз по-прежнему получают значительно меньшую поддержку, чем сельхозпроизводители в других странах ЕС? Этот вопрос в программе "Uz līnijas" на TV24 задали министру земледелия Улдису Аугулису.

"Почему мы все время находимся на последнем месте? Сколько лет уже прошло, начиная с 90-х, а мы все время на последнем месте. Везде проблемы, везде стихийные бедствия, бури", - спросил зритель.

Аугулис признал, что Латвии необходимо активнее добиваться изменения подхода к распределению средств в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС. "Да, конечно, очевидно, что сейчас необходимы более активные действия в отношении общего европейского финансирования сельского хозяйства, чтобы мы получили больше и действительно были на равных со всеми государствами - членами Европейского союза", - заявил министр.

По его словам, при вступлении Латвии в ЕС сельхозпроизводителям обещали, что со временем уровень выплат будет выровнен между странами.

"Прошло уже много лет, но этого выравнивания до сих пор нет, и мы по-прежнему не находимся в равных условиях в Европейском союзе", - признал Аугулис.

Латвию не устраивает принцип распределения денег

Министр объяснил, что одна из основных проблем заключается в том, по какому принципу Европейская комиссия предлагает распределять средства между странами. В качестве примера он привел предложение ЕС выделить государствам в общей сложности 500 млн евро в связи с подорожанием минеральных удобрений.

Латвия проголосовала против предложенного механизма распределения средств, поскольку считает его невыгодным для своих фермеров. "Такое распределение финансирования нам не подходит, поскольку оно основано на прямых выплатах. У нас самое маленькое поголовье скота в стране, мы не можем обойтись без минеральных удобрений, используя только естественные удобрения", - объяснил министр.

По словам Аугулиса, позицию Латвии разделяли и некоторые другие страны ЕС, в частности Испания и Италия. Таким образом, по мнению министра, универсальный механизм распределения средств не учитывает специфику латвийского сельского хозяйства.

На удобрения хотят найти еще 5 млн евро

Отдельная проблема для латвийских фермеров - резкий рост стоимости минеральных удобрений. Как отметил министр, цены на отдельные виды удобрений выросли примерно на 40%. Сейчас для поддержки сельхозпроизводителей доступно около 5,5 млн евро. При этом Министерство земледелия рассматривает возможность дополнительно выделить еще 5 млн евро из государственного бюджета.

"Мы консультировались и с сельхозпроизводителями и сейчас рассматриваем возможность перераспределить еще 5 миллионов из национального бюджета", - сообщил Аугулис.

По его словам, проблема особенно серьезна именно сейчас, когда фермеры одновременно собирают урожай и готовятся к осеннему севу. "Это, конечно, создает дополнительные трудности для фермеров не только сейчас, во время уборки урожая, но и перед осенним севом, когда эти основные удобрения необходимы", - сказал министр.

Аугулис подчеркнул, что государство пытается использовать различные механизмы, чтобы облегчить положение сельхозпроизводителей. "Мы сейчас максимально пытаемся разными способами поддержать наших фермеров именно в связи с подорожанием минеральных удобрений", - заявил министр.