Авиакомпания airBaltic подала заявку на регистрацию товарного знака airBaltic Switzerland. В компании утверждают, что это часть обычной работы по защите интеллектуальной собственности, однако новые бренды одновременно включаются в пакет активов, который служит обеспечением по облигациям перевозчика.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic подала в Патентное ведомство заявку на регистрацию товарного знака airBaltic Switzerland. Информация об этом опубликована в базе ведомства.

Это не единственный новый бренд компании. В течение последнего года были зарегистрированы товарные знаки airBaltic Skynet и airBaltic mega sale, а в этом году пригодным для регистрации также признан знак airBaltic Metrology.

В компании поясняют, что регистрация новых обозначений является стандартной коммерческой практикой. По словам руководителя отдела общественных и политических связей airBaltic Аугуста Зилбертса, авиаперевозчик защищает названия, которые уже используются или могут понадобиться для нынешних и будущих направлений деятельности.

Так, бренд airBaltic Metrology связан с метрологической лабораторией компании, которая занимается калибровкой измерительного оборудования.

Одновременно airBaltic обновила зарегистрированный коммерческий залог. Как следует из данных Firmas.lv, 6 августа компания внесла изменения в обеспечение, которое первоначально было зарегистрировано в мае 2024 года с максимальной суммой обеспеченных требований 442 млн евро.

Что важно, в залог переданы не только имущественные права, но и товарные знаки компании. По словам Зилбертса, согласно условиям выпуска облигаций, обеспечение распространяется и на бренды, которые регистрируются в будущем. Поэтому новые товарные знаки также должны включаться в пакет залогового имущества.

В обновленный перечень уже вошли airBaltic Skynet, airBaltic mega sale, а также зарегистрированные ранее товарные знаки Baltic Taxi — словесный и графический.

Регистрация нового бренда не означает запуск новой авиакомпании или нового сервиса. В airBaltic подчеркивают, что речь идет о защите интеллектуальной собственности и выполнении обязательств перед держателями облигаций.

Новость появилась на фоне масштабной финансовой перестройки компании. Недавно совет airBaltic утвердил новый бизнес-план, предусматривающий привлечение 225 млн евро временного финансирования, сокращение авиапарка примерно до 40 самолетов к 2031 году и последующую рекапитализацию.