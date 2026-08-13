Профсоюз считает, что в процессе разработки бизнес-плана компании следовало оценить различные аспекты сокращения числа работников, поскольку это вытекает из существенного сокращения флота и операционной деятельности, сообщила агентству ЛЕТА президент LAA Даце Каваса. По мнению Кавасы, учитывая такое существенное влияние, следовало провести консультации с представителями работников, чего сделано не было.

LAA указывает, что в 2025 году максимальное количество самолетов airBaltic составляло 54. Согласно опубликованному airBaltic бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности примерно 40 самолетами к 2031 году, что радикально отличается от ранее запланированных 100 самолетов.

Основываясь на проведенных LAA расчетах и учитывая предполагаемое сокращение флота примерно на 30%, а также другие критерии, связанные с эксплуатацией флота, LAA прогнозирует, что в процессе разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20–30%.

По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии сокращение флота не может быть компенсировано без существенного сокращения числа работников. LAA приходит к выводу, что заявления руководства компании о том, что только сейчас начинается структурированная оценка последствий, вводят в заблуждение, поскольку такие сценарии были известны уже на этапе планирования.

LAA констатирует, что руководство airBaltic не соблюдало требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультаций до принятия решений по бизнес-плану, который по своей сути предполагает существенное влияние на работников.

LAA обращает внимание, что консультации с профсоюзом не проводились, а информация о бизнес-плане профсоюзу вообще не предоставлялась — LAA получила информацию от журналистов.

Кроме того, LAA не была допущена к онлайн-презентации для работников 11 августа, посвященной бизнес-плану. В ответ на просьбу профсоюза присоединиться к презентации онлайн ему было предложено встретиться 14 августа. Какая-либо другая информация о бизнес-плане профсоюзу вообще не предоставлялась.

LAA напоминает, что обязанность проводить консультации непосредственно вытекает также из права Европейского союза (ЕС), и Суд ЕС в деле C-188/03 указал, что обязанность консультироваться с представителями работников возникает уже в тот момент, когда принимается стратегическое решение, которое заставляет работодателя предусматривать или планировать расторжение трудовых договоров, то есть коллективное увольнение.

По мнению LAA, бизнес-план, который уже предусматривает конкретные, выраженные в числах цели в отношении флота и маршрутной сети, является именно таким стратегическим решением, и консультации с профсоюзом следовало начинать на стадии его разработки, а не утверждения или реализации.

В этом контексте профсоюз выражает обеспокоенность ролью компании airBaltic, зарегистрированной в Швейцарии. По мнению LAA, существует риск, что эта структура может быть использована как инструмент для сокращения числа работников, подобно тому, как это произошло в 2020 году с дочерней компанией — агентством временной занятости AS Aviation Crew Resources, когда пилотов вынуждали переходить на договоры с более низкой зарплатой либо терять работу. Аналогичная схема, как утверждается, создавалась и в 2009 году с договорами на Кипре.

LAA призывает правление и совет airBaltic начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования о необходимости договариваться и консультироваться с профсоюзами. Также LAA призывает обеспечить права представителей работников в этом и любом процессе коллективного увольнения.

В настоящее время LAA является крупнейшим профсоюзом авиационной отрасли, объединяющим работников шести предприятий авиационной отрасли.