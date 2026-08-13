Погодные условия в Латвии в целом благоприятствуют уборке зерновых. Фермеры уже активно убирают озимый рапс, а в ближайшие дни приступят к обмолоту ярового ячменя и пшеницы. При этом качество зерна в этом году оценивается выше, чем год назад.

Уборочная кампания зерновых в Латвии проходит в целом успешно, хотя в отдельных регионах работу аграриев по-прежнему осложняют последствия неблагоприятной погоды. Об этом сообщил консультант отдела растениеводства Латвийского центра консультаций и образования на селе Андрис Скудра.

По его словам, сейчас в хозяйствах в основном убирают озимый рапс. Массовая уборка этой культуры началась на текущей неделе и, как ожидается, продлится до конца августа. Уже в ближайшие дни фермеры также смогут приступить к обмолоту ярового ячменя и яровой пшеницы.

На прошлой неделе солнечная погода позволила значительно ускорить уборку озимой пшеницы, однако прошедшие в последние дни дожди вновь ненадолго замедлили работы.

В целом нынешний сезон складывается удачнее прошлогоднего. По словам Скудры, сочетание тепла и достаточного количества влаги способствовало хорошему развитию растений.

Это положительно сказалось и на качестве урожая. В частности, содержание протеина и клейковины в зерне в этом году выше, чем в прошлом сезоне, что является важным показателем для переработчиков и производителей муки.

Ситуация при этом заметно различается по регионам. Самые серьезные проблемы наблюдаются в Курземе. Весной там растения пострадали от засухи, а в июле север региона накрыли сильные ливни, которые затопили поля и повредили дороги. Это негативно отразилось на будущем урожае.

В Земгале и Видземе специалисты оценивают состояние посевов как хорошее. В Латгале урожай ожидается несколько слабее — в том числе из-за большего количества сорняков и сокращения использования минеральных удобрений, которые подорожали.

Если в ближайшие недели погода останется благоприятной, уборочная кампания продолжится без серьезных задержек, а фермеры смогут завершить основные работы в запланированные сроки.