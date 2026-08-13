Китайский пассажирский самолет C919 совершил первый регулярный международный рейс — из Пекина в Улан-Батор и обратно. Для авиапрома КНР это важная веха, хотя до полноценной конкуренции с Boeing и Airbus китайскому производителю пока далеко.

С919 вылетел из Пекина и примерно через два с половиной часа приземлился в столице Монголии Улан-Баторе. Позднее лайнер вернулся в Пекин. На внутренних маршрутах самолет эксплуатируется уже несколько лет, однако регулярный пассажирский рейс за пределы Китая он выполнил впервые.

C919 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, который Китай рассматривает как будущего конкурента Boeing 737 и Airbus A320 — двух наиболее распространенных семейств пассажирских самолетов в мире.

Первый международный рейс имеет прежде всего символическое значение. Китай десятилетиями пытается создать собственную авиационную промышленность, способную конкурировать с западными производителями. Хотя число заказов на C919 растет, до реальной борьбы за мировой рынок еще далеко.

Китай идет проверенным путем

Важным шагом в развитии китайского авиапрома стало создание в 2008 году государственной корпорации Comac, разработавшей C919.

Стратегия напоминает ту, которую Китай использовал в автомобильной промышленности и производстве смартфонов: сначала освоить зарубежные технологии и знания, затем создать собственную цепочку поставок и в конечном итоге выйти на мировой рынок со своей продукцией.

Однако авиационный аналитик Ли Ханьмин отмечает, что C919 пока не имеет сертификатов, необходимых западным авиакомпаниям. Кроме того, производственных мощностей Comac недостаточно, чтобы соперничать с Airbus и Boeing по количеству выпускаемых самолетов.

Главная проблема — зависимость от Запада

По словам независимого авиационного консультанта Брендана Соби, производство C919 пока недостаточно локализовано. Несмотря на многомиллиардные инвестиции, Китай остается зависимым от западных технологий и поставщиков.

Разработка C919 заняла около восьми лет, первый экземпляр сошел с производственной линии в 2015 году. Китай рассчитывал быстрее нарастить производство, однако этому помешали глобальные проблемы с поставками двигателей, комплектующих и нехватка рабочей силы.

Особенно заметной зависимость от иностранных технологий стала в 2025 году, когда обострились отношения Китая и США. Вашингтон временно приостановил действие экспортных лицензий на поставку ряда технологий Comac. Последствия быстро отразились на производстве: вместо запланированных 75 самолетов C919 компания за год смогла поставить только 15.

При этом C919 пока нельзя назвать полностью китайским самолетом. В частности, его двигатели имеют американско-французское происхождение.

Огромный внутренний рынок

У Comac, однако, есть серьезное преимущество — китайский рынок. В прошлом году аэропорты страны обслужили около 1,5 млрд пассажирских поездок. Китайский авиапарк нуждается в обновлении, а местные авиакомпании размещают крупные заказы на C919.

Эксперты при этом не ожидают полного разрыва между китайской и западной авиационной промышленностью. Если Comac зависит от западных технологий, то Airbus и Boeing, в свою очередь, получают часть необходимых компонентов из Китая.

Тем временем Пекин продолжает создавать собственные аналоги зарубежных комплектующих, постепенно снижая технологическую зависимость.

Получение западных сертификатов, по оценкам специалистов, может занять еще несколько лет. До этого момента основным рынком для C919, вероятнее всего, останутся Китай и другие страны Азии.

Первый регулярный международный рейс C919 стал важным шагом для китайского авиапрома, но говорить о появлении полноценного глобального соперника Boeing и Airbus пока рано. Главными козырями Comac остаются огромный внутренний рынок и поддержка государства, а главными препятствиями — зависимость от иностранных технологий, ограниченные производственные мощности и отсутствие западной сертификации.