Совет по конкуренции Латвии наложил на государственную компанию «Latvijas valsts meži» (LVM) штраф в размере 7,86 млн евро. Регулятор пришел к выводу, что предприятие создавало необоснованные преимущества для участников долгосрочных договоров лесозаготовки, ограничивая равный доступ других компаний к государственным лесным ресурсам.

Совет по конкуренции (СК) признал, что государственная компания «Latvijas valsts meži» нарушила принципы конкурентной нейтральности, предоставляя отдельным партнерам особые условия доступа к древесине и правам на лесозаготовку.

По данным регулятора, компании Pata Saldus, Pata Strenči, Pata Jēkabpils, Berivs, Krebsar и ACA Timber получали часть лесных ресурсов без участия в публичных аукционах. Остальные участники рынка могли приобретать древесину только на открытых торгах, конкурируя между собой за ограниченные объемы.

В результате СК оштрафовал LVM на 7,86 млн евро и обязал компанию прекратить практику предоставления преимуществ по долгосрочным договорам, обеспечив всем участникам рынка равные условия доступа к древесине.

По оценке Совета, такая система снижала коммерческие риски для отдельных компаний, одновременно ограничивая возможности их конкурентов. Кроме того, уменьшались объемы хвойной древесины, доступной на открытом рынке, что, по мнению регулятора, на протяжении многих лет влияло на конкуренцию в лесной отрасли и связанных с ней секторах.

Особое внимание СК обратил на сами долгосрочные договоры. В 2023 году действовало 11 таких соглашений, причем срок самого длительного из них истекает только в 2096 году.

Регулятор подчеркивает, что до применения санкций более года пытался решить проблему без судебного разбирательства. С конца 2024 года Совет вел переговоры с LVM, направлял письма компании и Министерству земледелия, а также предлагал подготовить изменения, которые устранили бы неравные условия на рынке. Однако, по данным СК, конкретных решений представлено не было.

В начале 2026 года LVM сообщила, что обратилась в суд с исками о признании долгосрочных договоров недействительными. После этого Совет по конкуренции начал официальное расследование.

Фактически спор касается исторических соглашений, которые были заключены еще после восстановления независимости Латвии для поддержки предприятий деревообрабатывающей отрасли. Позже эти договоры перешли в управление LVM.

В самой компании подчеркивают, что она не заключала новых долгосрочных договоров. По словам представителей предприятия, LVM лишь исполняла обязательства, предусмотренные законом при создании компании, и на протяжении многих лет пыталась найти законный способ прекратить действие соглашений, считая их чрезмерно длительными.

Несмотря на это, Совет по конкуренции пришел к выводу, что действующая система нарушает принципы честной конкуренции и должна быть изменена.

По итогам 2025 года оборот LVM составил 604,6 млн евро, а чистая прибыль достигла 206,7 млн евро, увеличившись почти на 38% по сравнению с предыдущим годом.