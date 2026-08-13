Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Latvijas valsts meži» оштрафовали почти на 8 млн евро за нарушение правил конкуренции 3 719

Бизнес
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава Совета по конкуренции Латвии Иева Шмите

Глава Совета по конкуренции Латвии Иева Шмите.

ФОТО: LETA

Совет по конкуренции Латвии наложил на государственную компанию «Latvijas valsts meži» (LVM) штраф в размере 7,86 млн евро. Регулятор пришел к выводу, что предприятие создавало необоснованные преимущества для участников долгосрочных договоров лесозаготовки, ограничивая равный доступ других компаний к государственным лесным ресурсам.

Совет по конкуренции (СК) признал, что государственная компания «Latvijas valsts meži» нарушила принципы конкурентной нейтральности, предоставляя отдельным партнерам особые условия доступа к древесине и правам на лесозаготовку.

По данным регулятора, компании Pata Saldus, Pata Strenči, Pata Jēkabpils, Berivs, Krebsar и ACA Timber получали часть лесных ресурсов без участия в публичных аукционах. Остальные участники рынка могли приобретать древесину только на открытых торгах, конкурируя между собой за ограниченные объемы.

В результате СК оштрафовал LVM на 7,86 млн евро и обязал компанию прекратить практику предоставления преимуществ по долгосрочным договорам, обеспечив всем участникам рынка равные условия доступа к древесине.

По оценке Совета, такая система снижала коммерческие риски для отдельных компаний, одновременно ограничивая возможности их конкурентов. Кроме того, уменьшались объемы хвойной древесины, доступной на открытом рынке, что, по мнению регулятора, на протяжении многих лет влияло на конкуренцию в лесной отрасли и связанных с ней секторах.

Особое внимание СК обратил на сами долгосрочные договоры. В 2023 году действовало 11 таких соглашений, причем срок самого длительного из них истекает только в 2096 году.

Регулятор подчеркивает, что до применения санкций более года пытался решить проблему без судебного разбирательства. С конца 2024 года Совет вел переговоры с LVM, направлял письма компании и Министерству земледелия, а также предлагал подготовить изменения, которые устранили бы неравные условия на рынке. Однако, по данным СК, конкретных решений представлено не было.

В начале 2026 года LVM сообщила, что обратилась в суд с исками о признании долгосрочных договоров недействительными. После этого Совет по конкуренции начал официальное расследование.

Фактически спор касается исторических соглашений, которые были заключены еще после восстановления независимости Латвии для поддержки предприятий деревообрабатывающей отрасли. Позже эти договоры перешли в управление LVM.

В самой компании подчеркивают, что она не заключала новых долгосрочных договоров. По словам представителей предприятия, LVM лишь исполняла обязательства, предусмотренные законом при создании компании, и на протяжении многих лет пыталась найти законный способ прекратить действие соглашений, считая их чрезмерно длительными.

Несмотря на это, Совет по конкуренции пришел к выводу, что действующая система нарушает принципы честной конкуренции и должна быть изменена.

По итогам 2025 года оборот LVM составил 604,6 млн евро, а чистая прибыль достигла 206,7 млн евро, увеличившись почти на 38% по сравнению с предыдущим годом.

×
Читайте нас также:
#Латвия #конкуренция #правила #лесная отрасль #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: самолет airbaltic
Изображение к статье: Выращивание кофе в Колумбии
Изображение к статье: самолет airbaltiс и купюры в воздухе
Изображение к статье: Виестурс Слайдиньш

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: кайтбордист
ЧП и криминал
Изображение к статье: Власти Британии потратили 150 тысяч фунтов на борьбу с работами Бэнкси
Культура &
Изображение к статье: учебники по математике
Наша Латвия
1
Изображение к статье: На острове в Рижском заливе обнаружили экзотических животных (ВИДЕО)
В мире животных
Изображение к статье: Лавровый лист
Люблю!
Изображение к статье: Замороженные ягоды
Люблю!
Изображение к статье: кайтбордист
ЧП и криминал
Изображение к статье: Власти Британии потратили 150 тысяч фунтов на борьбу с работами Бэнкси
Культура &
Изображение к статье: учебники по математике
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео