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Почему в Латвии дорожают дрова и гранулы: спрос вырос, а продавцы ждут нового скачка цен 5 1231

Бизнес
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тёплая котельная с дровами и пеллетами
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии значительно выросли цены на твердое топливо для отопления частных домов. По оценке отраслевой ассоциации, стоимость дров, брикетов и гранул увеличилась примерно на 50%, а спрос остается настолько высоким, что производители не исключают нового роста цен осенью.

Цены на твердое топливо в Латвии продолжают расти. По словам председателя правления ассоциации LatBio Дидзиса Палейса, по сравнению с прошлым годом дрова, древесные гранулы и брикеты подорожали примерно на 50%, пишут общественные СМИ.

Как отмечают производители, спрос сейчас очень высокий, а дальнейшее развитие ситуации предсказать сложно. В отрасли не исключают, что осенью стоимость топлива может вырасти еще больше.

По данным Центрального статистического управления, самым популярным видом твердого топлива в Латвии остаются дрова. В 2024 году их потребление составило 2,6 млн кубометров. При этом значительную часть жители регионов заготавливают самостоятельно, поэтому она не отражается на коммерческом рынке.

По словам Палейса, крупные производители в основном ориентированы на экспорт, а на внутренний рынок поступает лишь небольшая часть их продукции. Он также отметил, что стоимость сухих дров сейчас в среднем на 40–50% выше, чем год назад.

Рост цен связывают сразу с несколькими факторами. Прошлая зима оказалась холодной, поэтому многие хозяйства израсходовали запасы топлива. Дополнительное влияние оказало подорожание транспортировки из-за более высоких цен на горючее.

Однако не все участники рынка согласны с оценкой роста цен в 50%. Руководитель небольшого предприятия из Видземе Райвис рассказал, что на его предприятии сухие колотые дрова подорожали примерно на 20–25%.

По его словам, летом он вообще не продает сухие дрова, откладывая продажи до зимнего сезона. Тогда стоимость кубометра составляет от 100 до 130 евро без учета НДС. Для сравнения, прошлой зимой цена находилась в диапазоне от 80 до 100 евро.

Предприниматель также подтвердил, что покупателей стало заметно больше. По его словам, склады после холодной зимы во многих местах опустели, а часть жителей стремится сделать более крупные запасы, опасаясь возможных перебоев с поставками из-за геополитической ситуации.

Это означает, что многие домохозяйства начали готовиться к отопительному сезону значительно раньше обычного. Чем ближе будет зима, тем выше может оказаться нагрузка на рынок.

Сам Райвис считает вероятным дальнейшее повышение стоимости топлива. По его словам, многие лесозаготовители ожидают, что цены достигнут максимума уже этой осенью.

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#цены #Латвия #отопление #производство #энергетика #экспорт #топливо #рост цен #дрова
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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