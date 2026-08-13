Ситуация с поставками природного газа в Латвии остается стабильной, а предприятия теплоснабжения должны быть готовы к предстоящему отопительному сезону. При этом энергоресурсы дорожают: щепа за год прибавила в цене более 50%, а средний тариф на тепло с начала года вырос на 3%. В Министерстве климата и энергетики объяснили, чего ждать жителям предстоящей зимой.

Ситуация с поставками природного газа в Латвии в настоящее время стабильна, а предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили агентству LETA в Министерстве климата и энергетики (KEM).

Министр климата и энергетики Янис Витенбергс (Национальное объединение) на этой неделе встретился с представителями латвийских предприятий теплоснабжения, чтобы оценить готовность отрасли централизованного теплоснабжения к зиме, доступность энергоресурсов и их возможное влияние на тарифы на тепло.

В KEM отмечают, что по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года отрасль централизованного теплоснабжения Латвии сейчас значительно лучше подготовлена к отопительному сезону.

В последние годы, в том числе при государственной поддержке, предприятия теплоснабжения диверсифицировали используемые энергоресурсы и все активнее заменяли ископаемое топливо биомассой. Сейчас более половины тепловой энергии в Латвии производится из возобновляемых источников энергии.

Цена щепы за год выросла с 19,52 евро за мегаватт-час (МВт·ч) примерно до 30 евро за МВт·ч, в то время как природный газ сейчас стоит около 60 евро за МВт·ч.

Несмотря на подорожание энергоресурсов, до настоящего времени их влияние на тарифы на тепловую энергию было сравнительно небольшим.

Несмотря на рост цен на мировых энергетических рынках, тарифы на тепловую энергию в Латвии в целом пока оставались стабильными. Этому способствовали как диверсификация топлива, так и ранее заключенные предприятиями долгосрочные договоры на закупку энергоресурсов.

В то же время ситуация у разных предприятий отличается. У части компаний цены были зафиксированы заранее, тогда как другие закупают топливо по текущим рыночным ценам.

С начала года средний тариф на тепловую энергию в Латвии вырос на 3% и в августе достиг 84,81 евро за МВт·ч.

В десяти крупнейших городах Латвии, на которые приходится более 85% потребителей тепловой энергии, средний тариф с начала года увеличился на 2,2% — до 77,59 евро за МВт·ч.

В KEM отмечают, что ситуация с поставками природного газа в настоящее время остается стабильной.

К 11 августа в Инчукалнское подземное хранилище было закачано 11,2 тераватт-часа (ТВт·ч) природного газа. Этот объем уже превышает среднее потребление газа в Латвии в течение отопительного сезона.

Закачка газа продолжается в соответствии с планом, а в сентябре также предусмотрены поставки сжиженного природного газа (СПГ) с терминала Инко.

В целом достаточными являются и объемы древесного топлива, необходимого предприятиям централизованного теплоснабжения. Производственные мощности Латвии по выпуску щепы способны обеспечить потребности внутреннего рынка.

Одновременно KEM продолжает следить за динамикой цен, на которую влияют как производственные расходы, так и спрос на экспортных рынках.

В настоящее время доступны механизмы поддержки жителей, которые больше всего нуждаются в помощи. В их числе — поддержка защищенных пользователей электроэнергии и жилищное пособие.

В случае резкого роста стоимости энергоресурсов также может быть задействована целевая система компенсации расходов на энергоресурсы EIKIS.

KEM расширяет и программу поддержки домохозяйств. Планируется предоставить возможность заменить старый котел на биомассе новым либо установить котел на биомассе в дополнение к существующей системе отопления.

Изменения в программе в ближайшее время планируется утвердить в правительстве.

Особое внимание сейчас уделяется системе теплоснабжения Риги. Как поясняет KEM, реализуются как мероприятия по подготовке уже к предстоящему отопительному сезону, так и долгосрочные изменения.

Несмотря на заметное подорожание топлива, в Министерстве климата и энергетики пока не видят оснований говорить о проблемах с отоплением предстоящей зимой. Запасы газа в Инчукалнсе уже превышают среднюю сезонную потребность Латвии, поставки продолжаются, а щепы на внутреннем рынке достаточно. Главным вопросом для жителей остается цена: тарифы пока растут умеренно, однако их дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на энергетических рынках.