Только одна корпорация Microsoft за год получила с Латвии 707 заказов и 24 681 025 евро. Такие данные приводит Dienas Bizness в статье «Куда утекают латвийские государственные IT-деньги?».

Изучив сведения из открытого доступа, автор Эджус Озолиньш делает вывод: «Миллионы евро из денег налогоплательщиков каждый год бесследно оставляют экономику Латвии, финансируя глобальных технологических гигантов, которые в Латвии не платят почти никаких налогов и не создают рабочих мест». «Так называемая «дигитальная трансформация» в большой мере стала односторонним финансовым потоком на счета корпораций Запада», – уверен Озолиньш.

Всего в 2025 году за счет бюджета было истрачено 72,4 миллиона евро на лицензирование компьютерных программ (в основном Microsoft, Oracle, VMware), 57,1 миллиона на разработку программных продуктов (преимущественно местные предприятия), 31,9 миллиона на физическую IT-инфраструктуру (у глобальных поставщиков), и 24,5 миллиона непосредственно на компьютеры — рабочие станции, ноутбуки и специализированное оборудование для госучреждений.

При этом за один год стоимость лицензионных выплат компаниям Запада возросла почти на 20%.

В статье рекомендуется применять для нужд публичного сектора программы открытого кода, за которые нужно будет платить местным специалистам. Проекты в сфере IT должны оставаться в интеллектуальной собственности Латвии и создавать экспортный потенциал.