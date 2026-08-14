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Купит ли Литва акции AirBaltic - может решиться на следующей неделе 1 202

Бизнес
Дата публикации: 14.08.2026
BNS
Изображение к статье: самолет airBaltic

После того, как латвийская национальная авиакомпания AirBaltic сообщила о миллионных долгах, проблемах с ликвидностью и планах более чем наполовину – до 40 – сократить парк самолетов, временная глава компании Lietuvos oro uostai (LTOU,"Литовские аэропорты") Гинтаре Норвилайте-Таутявиче говорит, что расписание рейсов должно оправдать ожидания литовцев.

„Прямое сообщение наиболее важно с Брюсселем. Сейчас его обеспечивает авиакомпания Brussels Airlines. Но мы понимаем, что важны и другие европейские столицы, в том числе более отдаленные, а также очень важно хорошее сообщение и высокая частота рейсов с главными узловыми аэропортами Европы. Мы уже некоторое время работаем над этими вопросами и пока видим, что будущее расписание рейсов действительно должно оправдать ожидания“, – сказала она в четверг в эфире программы „Панорама“ на LRT.

По словам премьера Миндаугаса Синкявичюса, решения о покупке акций AirBaltic, которое обсуждалось некоторое время, нет. Дополнительные детали могут появиться на следующей неделе во время встречи премьер-министров Литвы и Латвии.

Президент и генеральный директор AirBaltic Эрно Хильден обещает, что изменения не будут резкими – до октября компания будет работать по расписанию летнего сезона.

Как ранее сообщало агентство BNS, в предстоящем зимнем сезоне AirBaltic прекратит полеты из Вильнюса в Берлин и Дубай, из Паланги – на Тенерифе, а также сократит количество рейсов между Вильнюсом и Таллинном.

По данным LTOU, все направления, отменяемые AirBaltic, останутся доступными прямыми рейсами из Литвы – маршрут Вильнюс–Берлин будет обслуживать Wizz Air, в Дубай будет летать Flydubai, а на Тенерифе AirBaltic продолжит летать из Вильнюса.

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#Литва #финансы #Латвия #акции #airbaltic
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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