Служба государственных доходов (VID) информирует о сельскохозяйственной продукции и кормах из России и Беларуси, запрещенных к ввозу для выпуска в свободное обращение.

Как сообщили в VID, в Латвию из России и Беларуси запрещено ввозить живых животных, рыбу, свежие фрукты, овощи, зерновые, мясную, рыбную и молочную продукцию, продукты переработки овощей и фруктов, корма и другие товары при применении к ним определенных таможенных процедур. Запрет распространяется также на соответствующие товары российского и белорусского происхождения, ввозимые из других третьих стран.

Это предусмотрено поправками к правилам Кабинета министров от 5 марта 2024 года о сельскохозяйственной и кормовой продукции, запрещенной к ввозу (импорту) в Латвию. Поправки вступили в силу 8 августа.

Согласно нормативному акту, из России и Беларуси, а также из других третьих стран, если товары имеют российское или белорусское происхождение, запрещено ввозить живых животных. В перечень входят лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, домашняя птица — куры, утки, гуси, индейки и цесарки, — а также кролики и зайцы, рептилии, птицы, в том числе попугаи, страусы и голуби, насекомые, собаки и кошки.

Запрещен ввоз рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных. Ограничения распространяются на живую, свежую или охлажденную и замороженную рыбу, свежее, охлажденное или замороженное рыбное филе, сушеную и соленую рыбу, а также рыбу в рассоле. Нельзя ввозить живых, свежих, замороженных, сушеных, соленых или копченых крабов, омаров, креветок, устриц, морских гребешков, мидий, каракатиц, а также муку из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных.

Под запрет также попали продукты переработки молока, птичьи яйца и натуральный мед. В частности, запрещено ввозить молоко, сливки, йогурт, кефир и другие ферментированные или кисломолочные продукты, молочную сыворотку, сливочное масло, сыр и творог. Ограничения распространяются на свежие, консервированные или приготовленные птичьи яйца, яйца без скорлупы и яичные желтки.

Запрещен также ввоз свежих или охлажденных, замороженных и сушеных овощей — картофеля, помидоров, лука, кочанной капусты, огурцов, моркови, гороха, фасоли, грибов и других. В перечень входят и овощи, законсервированные на непродолжительный срок для обеспечения их транспортировки или хранения до использования.

Из России и Беларуси нельзя ввозить свежие, сушеные или замороженные орехи и фрукты, в том числе бананы, финики, цитрусовые, виноград, яблоки, груши, вишню, сливы, клубнику и другие плоды, а также сухофрукты.

Под запрет попали зерновые — пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и другие культуры. Запрещены также продукты мукомольной промышленности, солод и крахмал, включая муку и крупы из зерновых, плющеное зерно и зерновые хлопья.

Нельзя ввозить семена и плоды масличных культур, лекарственные растения, солому и шелуху зерновых, кормовую брюкву и кормовую свеклу. В перечень, в частности, входят соевые бобы, арахис, семена льна, рапса, подсолнечника, семена для посева и шишки хмеля.

Ограничения распространяются и на изделия из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков, других водных беспозвоночных или насекомых. В том числе запрещено ввозить колбасы и аналогичные изделия из мяса, готовые мясные продукты и мясные консервы, приготовленную или консервированную рыбу, икру и заменители икры, изготовленные из рыбьей икры.

В Латвию из России и Беларуси запрещено также ввозить продукты переработки овощей, фруктов, орехов и других частей растений. Речь идет в том числе об овощах и грибах, приготовленных или консервированных с использованием уксуса или уксусной кислоты либо без них, замороженных овощах, джемах, фруктовых желе, мармеладе, фруктовых и ореховых соках, а также овощных соках.

Запрещены отходы и остатки пищевой промышленности и готовые корма для животных. В перечень входят отруби, высевки и другие остатки переработки зерновых или бобовых культур, остатки производства крахмала, свекловичный жом, жмых, корм для собак и кошек и другие готовые корма.

Кроме того, запрещено ввозить кофе, чай и специи, за исключением мате.

Под запрет попали также животные, растительные и микробные жиры и масла, а также готовые пищевые жиры. В перечень входят свиной, говяжий, бараний и козий жир, жиры и масла из рыбы или морских млекопитающих, соевое, арахисовое, оливковое, пальмовое, подсолнечное, кокосовое, пальмоядровое, рапсовое и кукурузное масла, маргарин, а также остатки переработки жиров и восков животного или растительного происхождения.

Запрещено ввозить тростниковый и свекловичный сахар, сахарные сиропы, искусственный мед, карамелизированный сахар и мелассу.

VID подчеркивает, что запрет распространяется как на предприятия, импортирующие партии соответствующих товаров, так и на частных лиц. Это касается путешественников и водителей грузового транспорта, которые перевозят такие товары в личном багаже для собственного потребления, а также людей, получающих их в почтовых или курьерских отправлениях.

Таким образом, ограничения распространяются и на продукты, которые человек пытается ввезти в Латвию для личного употребления, если они относятся к установленным категориям запрещенных товаров.

Под ввозом (импортом) в Латвию в понимании Закона о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий подразумевается помещение сельскохозяйственной и кормовой продукции под следующие таможенные процедуры: выпуск в свободное обращение, за исключением выпуска в свободное обращение с целью поставки продукции получателю в другом государстве — члене ЕС с освобождением от налога на добавленную стоимость; ввоз для переработки, за исключением ввоза для переработки с целью уничтожения продукции; а также ввоз для конечного использования.

На другие таможенные процедуры, например транзит, хранение в свободных зонах или на таможенных складах, запрет не распространяется, отмечает VID.