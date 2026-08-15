В первой половине 2026 года латвийские производители деревянной мебели экспортировали продукции почти на 94 млн евро — это на 10,5% меньше, чем годом ранее. Несмотря на общее снижение, поставки в Великобританию заметно выросли.

Экспорт деревянной мебели из Латвии в первом полугодии 2026 года составил 93,827 млн евро, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Министерство земледелия.

Крупнейшим покупателем латвийской деревянной мебели остается Дания. За шесть месяцев туда было поставлено продукции на 26,324 млн евро. Хотя объем поставок сократился на 7,4%, доля Дании в общем экспорте даже выросла — с 27,1% до 28,1%.

Вторым по величине рынком остается Швеция. Экспорт в эту страну снизился на 3,2%, до 8,78 млн евро.

Самое заметное падение среди крупнейших партнеров зафиксировано в Германии. Поставки туда сократились сразу на 21,2%, составив 8,55 млн евро.

На этом фоне выделяется Великобритания, которая стала единственным из крупнейших рынков, показавшим уверенный рост. Экспорт деревянной мебели увеличился на 12,7%, достигнув 7,853 млн евро, а доля страны в общем объеме поставок выросла с 6,6% до 8,4%.

Это означает, что несмотря на общий спад экспорта, отдельные рынки продолжают демонстрировать высокий спрос на латвийскую продукцию.

Импорт деревянной мебели в Латвию также снизился. За первые шесть месяцев года он составил 36,763 млн евро, что на 9,2% меньше, чем годом ранее.

Главным поставщиком остается Польша. Импорт из этой страны, напротив, вырос на 6,5%, до 12,893 млн евро, и теперь обеспечивает более трети всего объема ввоза деревянной мебели.

На втором месте находится Литва, откуда импорт сократился на 10,2%, до 5,745 млн евро.

Самую высокую динамику показал Китай. За год поставки деревянной мебели выросли сразу на 72% и достигли 4,889 млн евро. Благодаря этому доля китайской продукции на латвийском рынке почти удвоилась — с 7% до 13,3%.

В целом статистика показывает, что рынок деревянной мебели остается активным, однако внешняя торговля переживает период изменений: экспорт снижается, а структура как поставок, так и импорта постепенно меняется.