За прошедшую рабочую неделю цены на топливо в странах Балтии изменились разнонаправленно. В Риге и Таллине бензин и дизель подешевели, тогда как в Вильнюсе стоимость обоих видов топлива продолжила расти.

На прошлой рабочей неделе самым дорогим городом Балтии по цене бензина стала Рига, а самые низкие цены вновь зафиксированы в Таллине. По дизельному топливу лидером по дороговизне оказался Вильнюс, тогда как дешевле всего дизель также продавался в столице Эстонии.

В Риге на автозаправочной станции Circle K на улице Краста бензин 95-й марки подешевел за неделю на 1,6% — до 1,814 евро за литр. Дизельное топливо снизилось в цене на 1,5% и стоило 1,914 евро за литр.

В Вильнюсе тенденция оказалась противоположной. На АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки выросла на 1,2% и достигла 1,759 евро за литр. Дизель подорожал на 1% — до 2,029 евро за литр, что стало самым высоким показателем среди столиц стран Балтии.

Самое заметное снижение цен произошло в Таллине. Здесь бензин 95-й марки за неделю подешевел сразу на 10,9%, до 1,639 евро за литр, а дизель — на 9,8%, до 1,758 евро за литр.

Для автомобилистов разница между столицами становится все более ощутимой. Если заправлять полный бак, экономия в Таллине по сравнению с Ригой может составить несколько евро.

Изменилась и стоимость автогаза. В Риге она осталась без изменений — 0,915 евро за литр. В Таллине цена снизилась на 0,2%, до 0,97 евро, а в Вильнюсе — на 2,7%, до 0,769 евро за литр, что является самым низким показателем среди трех столиц.

Таким образом, по итогам недели Таллин остается самым выгодным городом для заправки бензином и дизельным топливом, тогда как Рига сохраняет лидерство по стоимости бензина, а Вильнюс — по цене дизеля.