Одни политики в Латвии кричат о необходимости срочно бороться с мигрантами и названиями улиц, другие предлагают разобраться с финансированием неправительственных организаций, третьи хотят реформировать все и вся… Но главный вопрос остается без ответа: а как страна будет зарабатывать?

Стоит отметить, что многие политические силы, идущие на выборы в 15-ый Сейм, все-таки вспомнили или, если хотите, не забыли об экономике и вариантах ее стимулирования. Сегодня мы представим вашему вниманию наиболее интересные выдержки из предложений партий в экономической сфере.

Даешь госбанк и снижение налогов!

Так, объединение «Суверенная власть-Младолатыши» предлагает обеспечить реальную доступность капитала и кредитов местным предприятиям путем преобразования возникшего на развалинах Латвийского ипотечного банка финучреждения ALTUM в полноценный национальный банк с расширенными функциями финансирования. Партийцы также призывают развивать производство полного цикла, ограничивая экспорт латвийского сырья, и увеличить удельный вес произведенной в Латвии продукции при публичных закупках.

Новая политическая сила «Мы меняем правила» в экономической части своей программы сфокусировалась больше на налоговых механизмах. Так, в частности, предлагается ввести фиксированный налог на микропредприятие в размере 10% с оборота до 50 000 евро в год. Новая партия считает, что необходимо ввести единую ставку подоходного налога с населения — независимо от уровня доходов.

В свою очередь, «Центру согласия» тоже близка идея создания госбанка. «Учредим Латвийский государственный банк развития для обеспечения государственной инвестиционной политики – финансирования местного и зеленого производства, микроэлектроники, полупроводников, кооперативов, доступного жилья, энергоэффективности и региональной инфраструктуры», – говорится в предвыборной программе.

При этом в налоговой сфере данное объединение придерживается типично социал-демократического подхода: «усиливая реализацию принципа прогрессивности, перенесем налоговое бремя с низких и средних доходов всех видов на большие доходы».

Союз зеленых и крестьян выступает за создание Латвийского фонда кредитования и инвестиций, развивая также ссудо-сберегательные общества. Партия предлагает налоговые скидки на инвестиции для повышения производительности, эффективности и цифровизации; содействие экспорту и кластеры, а также развитие отечественной «оборонки», что позволит оставить в стране средства, выделяемые на оборону и безопасность.

Нацобъединение тоже выступает за создание инвестиционного фонда, который окажет поддержку «высокопроизводительным конкурентоспособным предприятиям, где зарплата работников превышает среднюю по стране. Введем в регионе самую быструю процедуру инвестирования в военную индустрию. Поддержим латышскую предпринимательскую культуру: ремесленничество, семейные предприятия, кооперативы и домашних производителей.»

«Список Гобземса» обещает превратить латвийскую налоговую политику в наиболее конкурентоспособную в регионе, чтобы привлечь иностранные инвестиции, предприятия и налоговых резидентов. «Чтобы Латвия стала наиболее привлекательным местом для развития бизнеса, мы снизим налог на прирост капитала и налог на распределение прибыли предприятий (ПНП) до 15%…», – говорится в программе этой партии.

А что же предлагает премьерский Объединенный список? «Создадим Латвийский фонд развития, который бы управлял государственными активами прозрачным способом, без вмешательства политиков. Зарплату руководства госкомпаний свяжем с конкретными результатами, инвестиционной дисциплиной и качеством услуг. Добьемся принятия поправок к закону о налоге с микропредприятий, чтобы ввести ставку в 10% для физических лиц. Снизим административную нагрузку на налогоплательщиков. Теневую экономику сократим с мотивацией работать легально, а не наказывать. Снизим ПНН на доходы от роста капитала до 17%», – обещает политическая сила Кулбергса.

«Кремневая долина» в Латвии

Создать мощный банк развития на базе ALTUM предлагает и «Латвия на первом месте». Но у этой партии есть и более амбициозные предложения: «Мы добьемся того, чтобы Латвия стала региональной «Кремниевой долиной» в секторах финансовых технологий (FinTech), информационных технологий (IT) и искусственного интеллекта.

Мы обеспечим, чтобы частное лицо или предприятие, имеющее активный счет в другой стране ЕС, было бы обязано открыть расчетный счет в латвийских банках в течение 48 часов без дополнительных бюрократических препятствий. Если платеж поступает из кредитного учреждения ЕС, дополнительные проверки происхождения денег в Латвии не понадобятся.

Рижский аэропорт станет крупнейшим центром полетов в Северной Европе».

Бывшая премьерская сила «Новое Единство» предлагает весьма размытую экономическую программу — с минимальной конкретикой: «Будем развивать доступную, надежную и прогнозируемую энергию, новые мощности электроэнергии, сети, накопительные решения, энергоэффективность, электрификацию движения и тепла. Будем создавать ускоренные инвестиционные коридоры в энергетике, обороне, искусственном интеллекте и других стратегических отраслях, укрепляя Латвийское агентство инвестиций и развития как агентство одной остановки».

Экономический раздел Новой консервативной партии больше похож на раздел благих пожеланий: будем способствовать инвестициям и экспорту в отраслях с высокой добавленной стоимостью, способствуя внедрению решений искусственного интеллекта и автоматизации. Будем способствовать созданию в Латвии центра военной промышленности Балтии, развивая оборонные технологии и специализированное производство в регионах».

Конкретикой не страдает и экономический план партии «Для развития Латвии»: «Будем создавать стабильную, прогнозируемую и ориентированную на рост предпринимательскую среду. Снизим бюрократию, улучшим качество регулирования и будем развивать рынок капитала. Будем содействовать сотрудничеству между университетами, исследовательскими институтами и предприятиями, чтобы к 2030 году вложения в исследования и развитие достигли не менее 2% валового внутреннего продукта».

Новая партия «Восходящее солнце Латвии» обещает удвоить экономику Латвии за 8 лет. «2-й пенсионный уровень надо направить в народное хозяйство, уменьшив долю работника в выплачиваемых социальных взносах на 6%, зачислив накопления на 1-й пенсионный уровень и подвергнув их персонализированной индексации. Увеличим необлагаемый налоговый минимум в размере средней зарплаты – сейчас это 1900 евро в месяц», – говорится в программе.

Партия «Стабильности!» основной упор в экономической программе сделала на приведение в порядок главного финансового закона страны. «Сформировать бездефицитный госбюджет. Создавать государственный бюджет без привлечения кредитов и займов. Ввести принцип нулевого бюджета. Регулярно пересматривать все позиции бюджета. Обосновать каждый расход», – записано в программе партии.

И «зеленый курс»

Наконец, еще один участник предвыборной гонки – «Прогрессивные» – подчеркивают, как и подобает левым, свою приверженность «зеленому курсу» в экономике:

«Определим приоритетные сектора для стимулирования экономики и «зеленого перехода» – обновленные энергетические технологии, оборонную индустрию и зеленую промышленность. Определим четкий портфель мощностей по производству электроэнергии, отдав предпочтение возобновляемым энергоресурсам. Введем более широкую прогрессивность, скорректировав пороги и ставки доходов, чтобы снизить налоги на малые и средние зарплаты».