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Юрис Савицкис покинул руководство Itera Latvija: что происходит с компанией 0 844

Бизнес
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юрис Савицкис

Юрис Савицкис.

Юрис Савицкис больше не возглавляет компанию Itera Latvija. Смена руководителя произошла спустя месяц после того, как предприятие было включено в список подсанкционных субъектов и начало оспаривать это решение в суде.

В компании Itera Latvija произошла смена руководства. Как следует из данных Firmas.lv, Юрис Савицкис покинул пост председателя правления 10 августа, который занимал с 2010 года.

Новым председателем правления с этой же даты назначена Илзе Орлова-Янсоне.

Кадровые изменения произошли на фоне продолжающегося судебного разбирательства, связанного с санкционным статусом компании. В середине июля Служба финансовой разведки включила Itera Latvija в список подсанкционных субъектов.

Компания попыталась оспорить это решение в суде, потребовав исключить ее из санкционного списка. Однако Административный районный суд отклонил иск. После этого предприятие подало апелляцию, и теперь дело рассмотрит Административный окружной суд. Письменное рассмотрение назначено на 15 сентября.

Смена руководителя сама по себе не означает изменения структуры собственности компании. Согласно данным Firmas.lv, 66% долей Itera Latvija принадлежат кипрской компании Davonte Holding Limited, еще 34% — датской Inter Energia Holding. Через последнюю конечным бенефициаром по-прежнему указан Юрис Савицкис.

Itera Latvija также владеет 16% акций газовой компании Latvijas gāze, что делает ее одним из заметных участников энергетического сектора страны.

В публичном пространстве ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что фактический контроль над Itera Latvija может осуществлять глава российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин, который находится под международными санкциями. Сама компания добивается пересмотра своего санкционного статуса в судебном порядке.

Таким образом, смена руководителя произошла в период, когда Itera Latvija продолжает оспаривать включение в санкционный список. Следующим важным этапом для компании станет рассмотрение апелляции в сентябре.

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#санкции #Латвия #бизнес
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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