Объем произведенной в Латвии электроэнергии за семь месяцев этого года вырос на 20,9% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составил 4440 гигаватт-часов (ГВт/ч), при этом впервые на солнечных электростанциях выработано больше электроэнергии, чем с использованием природного газа, свидетельствует подготовленный оператором системы передачи АО "Augstsprieguma tīkls" (AST) обзор латвийского рынка электроэнергии.

На гидроэлектростанциях (ГЭС) за семь месяцев этого года выработано 1726 ГВт/ч электроэнергии, что на 11,4% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, а на солнечных электростанциях - 1145 ГВт/ч, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом году.

Объем электроэнергии, произведенной с использованием природного газа, за семь месяцев составил 1137 ГВт/ч, что на 20,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

На ветряных электростанциях за семь месяцев этого года было выработано 179 742 мегаватт-часа (МВт/ч) электроэнергии, что на 48,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

С использованием биомассы за семь месяцев этого года было произведено 159 233 МВт/ч электроэнергии, что на 3,7% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, а с использованием биогаза - 57 237 МВт/ч, что на 21,6% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Из всей произведенной электроэнергии в сети передачи было выработано 3648 ГВт/ч, что на 21,9% больше, чем за семь месяцев прошлого года, а в распределительной сети - 792 359 МВт/ч, что больше на 16,4%.

Потребление электроэнергии в Латвии за семь месяцев этого года составило 4504 ГВт/ч, что на 9,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В свою очередь, в июле было произведено в общей сложности 425 543 МВт/ч электроэнергии, что на 8,4% меньше, чем в июле прошлого года, и на 14% меньше, чем в июне этого года.

В обзоре рынка электроэнергии упоминается, что в июле потребление электроэнергии в Латвии по сравнению с июнем выросло на 4,7% и достигло 586 ГВт/ч, что на 4% больше, чем в июле 2025 года. В свою очередь, объем произведенной в Латвии и переданной в сеть электроэнергии за месяц сократился на 14% - до 426 ГВт/ч, что на 8% меньше, чем в июле прошлого года.

Местное производство электроэнергии смогло обеспечить 72,6% от общего потребления электроэнергии в стране, недостающий объем - 159 ГВт/ч - был импортирован из соседних стран.

Солнечные электростанции и в июле сохранили позицию крупнейшего источника производства электроэнергии в Латвии, выработав 235 ГВт/ч электроэнергии.

С уменьшением количества светлых часов в сутках солнечные электростанции в июле произвели на 14% меньше энергии, чем в июне, что сопоставимо с уровнем объема производства в мае этого года. В то же время по сравнению с июлем прошлого года объем, выработанный солнечными электростанциями, вырос более чем в два раза, так как существенно выросло число и общая мощность этих электростанций, которая в июле превысила 1800 мегаватт (МВт).

Выработка ветряных электростанций в июле выросла на 70% - до 36 ГВт/ч. Объем электроэнергии, выработанной ГЭС, сократился на 25% по сравнению с июнем - до 118 ГВт/ч. Изменения в других видах производства не оказали существенного влияния на электроэнергетический баланс Латвии.

AST - принадлежащий государству оператор латвийской системы передачи электроэнергии. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг "Nasdaq Riga".