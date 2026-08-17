Объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии за семь месяцев этого года сократился на 19,6% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года и составил 4,02 миллиона тонн, свидетельствуют обобщенные данные Министерства сообщения.

В том числе международные перевозки за семь месяцев составили 3,16 миллиона тонн, что на 23,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а внутренние перевозки выросли на 1,3% - до 860 000 тонн.

Объем транзитных грузов за семь месяцев 2026 года составил 2,637 миллиона тонн, что на 18% меньше, чем за соответствующий период 2025 года.

В том числе объем железнодорожных транзитных грузов через порты составил 2,167 миллиона тонн, что на 18,1% меньше, а сухопутный транзит через территорию Латвии составил 470 000 тонн, что на 17,5% меньше.

Данные также свидетельствуют, что экспортные перевозки за семь месяцев этого года составили 348 000 тонн, что в 2,1 раза меньше, чем за семь месяцев 2025 года, а импортные перевозки составили 2,342 миллиона тонн, что на 17,4% меньше.