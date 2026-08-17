Инвесторы, вложившиеся в облигации латвийской национальной авиакомпании airBaltic, в понедельник согласились не требовать ближайшие процентные платежи по облигациям. Это следует из сообщения авиакомпании для биржи Euronext Dublin.

В сообщении говорится, что на собрании были представлены держатели более 25% общей основной суммы облигаций. Более 75% участвовавших в голосовании держателей облигаций одобрили капитализацию процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Это означает, что соответствующие проценты будут прибавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены деньгами, в соответствии с измененными условиями облигационной документации.

Процентные платежи по облигациям производятся ежеквартально — 14 февраля, 14 мая, 14 августа и 14 ноября — в размере 13,775 млн евро каждый.

Кроме того, держатели облигаций поддержали временное освобождение airBaltic от требования о минимальном уровне ликвидности до 14 ноября 2026 года, а также временное освобождение от некоторых требований, касающихся резервного счета для обслуживания облигаций.

Теперь кредиторы будут ждать, сколько денег вольет в убыточную компанию Латвийское государство. Согласно разработанному airBaltic бизнес-плану, компания намерена привлечь у держателей облигаций (среди которых правительство ЛР) 225 млн евро промежуточного финансирования.

Пересмотренный бизнес-план предусматривает отказ от Таллина и Вильнюса как базовых аэропортов и концентрацию вокруг Риги основной базы авиакомпании. Еще авиакомпания обещает сократить парк своих самолетов Airbus A220-300, а также снизить расходы.

Напомним, что в 2024 году airBaltic выпустила облигации на сумму 380 млн евро с годовой процентной ставкой 14,5%. В том числе облигации на 50 млн евро приобрело государство.

Ранее сообщалось, что совет airBaltic утвердил бизнес-план, предусматривающий, в частности, привлечение 225 млн евро промежуточного финансирования.

В долгосрочной перспективе предусматривается рекапитализация компании за счет нового займа в размере до 225 млн евро и нового собственного капитала в размере 100 млн евро. Где взять эти деньги – не сообщается. Бизнес-план также предусматривает, что к концу 2026 года авиакомпания будет эксплуатировать 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время.