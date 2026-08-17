Финские эксперты предупреждают, что финансовые трудности airBaltic и сокращение рейсов другими авиакомпаниями могут ухудшить транспортную доступность отдельных регионов страны. Особенно это касается аэропортов, где число прямых международных рейсов может заметно сократиться.

Будущее авиасообщения Финляндии оказалось в центре внимания на фоне финансовых проблем airBaltic и сокращения маршрутной сети других бюджетных перевозчиков. Хотя эксперты не ожидают транспортной изоляции страны, они предупреждают: жителям регионов летать за границу может стать сложнее.

Как сообщает tv3.lv со ссылкой на Yle, сейчас регулярные международные рейсы из Финляндии выполняют 18 авиакомпаний. Однако сразу два популярных перевозчика — airBaltic и Wizz Air — уже объявили о сокращении полетов.

Наиболее серьезные изменения ожидаются у airBaltic. Компания планирует уменьшить количество базирующихся в Финляндии самолетов с 54 до 36 уже в этом году. Какие именно маршруты будут закрыты, перевозчик пока не раскрывает, заявляя лишь, что сосредоточится на наиболее эффективных направлениях.

В свою очередь Wizz Air практически сворачивает деятельность в Турку. После пересмотра расписания авиакомпания сохранит только рейсы в польский Гданьск, а полеты в Бухарест и Вильнюс будут прекращены как минимум на неопределенное время.

По мнению профессора авиации Йормы Мянтинена, сокращение рейсов не приведет к транспортному коллапсу, однако сильнее всего его почувствуют небольшие региональные аэропорты.

«Для регионов особенно важно наличие прямых международных рейсов», — отмечает эксперт.

Одной из главных причин нынешних трудностей авиакомпаний стало резкое удорожание авиационного топлива. Рост цен произошел после обострения ситуации между США и Ираном и временного закрытия Ормузского пролива, что отразилось на стоимости нефтепродуктов.

При этом многое зависело от того, насколько перевозчики заранее зафиксировали цены на топливо.

По данным финского издания, airBaltic смогла застраховать лишь около 10% необходимого объема топлива. Остальное компании приходится покупать по значительно более высоким текущим рыночным ценам, что дополнительно усиливает финансовое давление.

По оценке Мянтинена, кризис airBaltic значительно глубже, чем проблемы Wizz Air. Он напоминает, что венгерская авиакомпания обладает существенно большими финансовыми возможностями: ее годовой оборот составляет около 5 млрд евро, тогда как оборот airBaltic — примерно 800 млн евро.

В то же время ситуация на авиационном рынке остается очень динамичной. В качестве примера эксперт приводит норвежскую авиакомпанию Norwegian, которая несколько лет назад находилась на грани банкротства, а сегодня вновь успешно развивается.

Продолжает расти и спрос на авиаперелеты в северные регионы страны. Так, аэропорт Рованиеми в прошлом году впервые обслужил более миллиона пассажиров.

Однако географические особенности Финляндии по-прежнему создают сложности для авиаперевозчиков. Из-за больших расстояний и сравнительно небольшого числа пассажиров многие маршруты оказываются менее прибыльными, чем аналогичные направления в Центральной Европе.

Именно поэтому, отмечает Йорма Мянтинен, авиакомпании все чаще перераспределяют самолеты туда, где они могут приносить более высокий доход. Например, Ryanair, которая ранее активно развивала полеты через аэропорт Тампере, больше туда не летает.

Эксперты считают, что для Финляндии главной задачей становится сохранение транспортной доступности регионов, даже если авиакомпаниям приходится пересматривать свои маршрутные сети.